Креативная мама придумала, как украсить слуховые аппараты

Малыш Фреди из Великобритании родился с нарушением слуха. В четыре года он уже постоянно ходил со слуховым аппаратом. Его мама Сара Иверми познакомилась с другими родителями, у которых дети пользуются слуховыми аппаратами. Оказалось, что дети стеснялись их носить.

У Сариной подруги девятилетняя плохослышащая дочка тоже не хотела носить слуховой аппарат. Сара предложила украсить устройство наклейками для ногтей. Девочке понравилось такое решение, и она стала с удовольствие носить аппарат.

Сара поискала в интернете что-нибудь подобное тому, что сделала она, но не нашла. Тогда ей пришла идея создать наборы для украшения слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов. В 2014 году Сара открыла компанию Lugs. Украшения создаются самые разнообразные – от ярких цветов до популярных героев мультфильмов.

«Я всегда радуюсь, когда получаю письма с фотографиями детей, которые носят слуховые аппараты с украшениями. Они им нравятся. Родители благодарят. Ну а сын каждый месяц выбирает для себя новые модели», – написала Сара в своём блоге.