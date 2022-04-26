Свадебные тренды после пандемии: новое шоу в Лондоне

На подиуме показывают образы, которые невесты будут выбирать в 2022 году. Участники этой выставки в Лондоне..

На подиуме показывают образы, которые невесты будут выбирать в 2022 году. Участники этой выставки в Лондоне надеются, что их отрасль возвращается к нормальной работе вслед за годами пандемии.

После вспышки COVID-19 в 2020 году площадки были вынуждены закрыться, количество гостей было строго ограничено, а многие свадьбы вообще отменили.

Теперь крупнейшее свадебное шоу в Великобритании пытается вдохнуть новую жизнь в свою сферу.

Эта участница говорит, что спустя пару трудных лет многие невесты выбирают фантазийный образ.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Шола Аде, участница шоу]:

«После пандемии много наших невест просят платья принцессы. Они хотят побольше гламура, блёсток, мерцания и сказки».

Впрочем, британки пока не очень спешат под венец. Многие свадьбы планируют на 2023 и 24 годы. Да и расходы на это мероприятие сокращают. Многие отказываются от пышных торжеств.

[Шола Аде, участница шоу]:

«Раньше из свадебного бюджета выделяли на платье около 2000 фунтов. Теперь говорят, что у них на наряд от 1000 до полутора».

Эксперты индустрии говорят, что сейчас наблюдаются трудности с поиском залов для мероприятий. Услуги кейтеринга тоже в дефиците. Не хватает работников для цветочного оформления и украшения воздушными шарами.

Во время пандемии многие свадьбы проводились на открытом воздухе из соображений безопасности. Но теперь это переросло в тренд. Люди хотят природы и мистики.

[Хелен Пич-О’Мэлли, участница шоу]:

«Есть священный круг и четыре стороны света: север, восток, юг, запад. И мы проводим ритуал на каждой из них. У нас есть четыре элемента с воздухом, огнём, водой и землёй. И на последнем вы связываете руки лентами».

Ещё один тренд пандемии – так называемые микросвадьбы. То есть скромные церемонии, которые проводят посреди недели.

Согласно исследованиям, средняя стоимость свадьбы в Великобритании в 2021 году составила 17 300 британских фунтов стерлингов. Это почти 22 тысячи долларов. И это на 90% дороже, чем было в 2020, когда коронавирусные ограничения были максимальными.

Короткая ссылка на эту страницу: