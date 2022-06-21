У робота-собаки от компании Boston Dynamics появились новые обязанности: гулять по подземке французской столицы. Благодаря своим..

Роботы в метро и искусственный интеллект для слепых: техновыставка в Париже

[Коме Бербэн, представитель RATP Group]:

«Например, под платформы и на некоторые пути трудно отправить людей. Теперь мы можем разгрузить наших работников. Обычно им приходилось пробираться в очень узкие места с низким потолком».

У робота-собаки от компании Boston Dynamics появились новые обязанности: гулять по подземке французской столицы. Благодаря своим ногам машина может передвигаться по самой неравномерной местности. А с его камерами можно удалённо проверять состояние кабелей и целостность платформ.

Робот ходит без подзарядки около 90 минут. На его голову можно установить любой датчик. К примеру, тепловизионную камеру.

Эту и другие технологии показали на ежегодной профильной выставке в Париже под названием VivaTech.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Один из стартапов представляет устройство, помогающее слабовидящим и слепым. Благодаря камерам и датчикам оно предупреждает пользователей о препятствиях. Воспроизводит объёмный звук.

[Маэль Фабьен, сооснователь Biped.ai]:

«Мы оборудовали его искусственным интеллектом, благодаря чему устройство видит препятствия, такие как люди, автомобили и мотоциклы. Оно прогнозирует риски столкновения со всеми этими элементами, чтобы отфильтровать важную информацию».

Еще один тренд выставки – чистая энергия, в частности электромобили. Transition-One – компания, производящая электродвигатели для автомобилей внутреннего сгорания.

Разработчики утверждают, что менее чем за четыре часа могут модернизировать автомобиль и превратить его в электромобиль.

[Америк Либо, основатель Transition-One]:

«В этом авто запас хода составляет 100 километров. И этого достаточно для ежедневного использования».

Наборы для переделки авто планируют продавать примерно по 7-8 тысяч долларов.

Короткая ссылка на эту страницу: