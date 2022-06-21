Роботы в метро и искусственный интеллект для слепых: техновыставка в Париже

У робота-собаки от компании Boston Dynamics появились новые обязанности: гулять по подземке французской столицы. Благодаря своим..
Дата загрузки: 2022-06-21
[Коме Бербэн, представитель RATP Group]:
«Например, под платформы и на некоторые пути трудно отправить людей. Теперь мы можем разгрузить наших работников. Обычно им приходилось пробираться в очень узкие места с низким потолком».
Робот ходит без подзарядки около 90 минут. На его голову можно установить любой датчик. К примеру, тепловизионную камеру.
Эту и другие технологии показали на ежегодной профильной выставке в Париже под названием VivaTech.
Один из стартапов представляет устройство, помогающее слабовидящим и слепым. Благодаря камерам и датчикам оно предупреждает пользователей о препятствиях. Воспроизводит объёмный звук.
[Маэль Фабьен, сооснователь Biped.ai]:
«Мы оборудовали его искусственным интеллектом, благодаря чему устройство видит препятствия, такие как люди, автомобили и мотоциклы. Оно прогнозирует риски столкновения со всеми этими элементами, чтобы отфильтровать важную информацию».
Еще один тренд выставки – чистая энергия, в частности электромобили. Transition-One – компания, производящая электродвигатели для автомобилей внутреннего сгорания.
Разработчики утверждают, что менее чем за четыре часа могут модернизировать автомобиль и превратить его в электромобиль.
[Америк Либо, основатель Transition-One]:
«В этом авто запас хода составляет 100 километров. И этого достаточно для ежедневного использования».
Наборы для переделки авто планируют продавать примерно по 7-8 тысяч долларов.
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