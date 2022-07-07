Полиция часто использует собак, чтобы искать взрывчатые вещества и наркотики. Но эта ищейка обучилась ещё одному..

Как собак научили вынюхивать компьютеры и жёсткие диски

Полиция часто использует собак, чтобы искать взрывчатые вещества и наркотики.

Но эта ищейка обучилась ещё одному навыку. Она использует свой невероятно чувствительный нос, чтобы вынюхивать USB-накопители и жёсткие диски.

[Марк Холмс, полицейский]:

«Собаки, которые у нас есть сейчас, в основном ищут флешки, микрочипы и вообще любые формы цифровых носителей с объёмом памяти».

Электронные носители информации могут стать доказательством по делу и содержать файлы, которые полиция использует для выявления преступников.

[Марк Холмс, полицейский]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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И на такую работу берут лучших из лучших. Это примерно один процент всех собак, которые проходят обучение.

[Марк Райс, кинолог]:

«Занимаемся каждый день с утра до вечера, иногда даже по ночам. И так по три месяца, чтобы собаки смогли просто приступить к заданиям».

Награда за тяжелую работу в конце дня – простая игра в перетягивание каната.

[Марк Райс, кинолог]:

«Большая игра – это их единственная зарплата».

Таких собак уже задействовали в десятках операций по всей Австралии. И они обнаружили около 330 предметов.

Успех программы позволил расширить её на несколько штатов.

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