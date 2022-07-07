Как собак научили вынюхивать компьютеры и жёсткие диски

Полиция часто использует собак, чтобы искать взрывчатые вещества и наркотики. Но эта ищейка обучилась ещё одному..
Дата загрузки: 2022-07-08
Но эта ищейка обучилась ещё одному навыку. Она использует свой невероятно чувствительный нос, чтобы вынюхивать USB-накопители и жёсткие диски.
[Марк Холмс, полицейский]:
«Собаки, которые у нас есть сейчас, в основном ищут флешки, микрочипы и вообще любые формы цифровых носителей с объёмом памяти».
Электронные носители информации могут стать доказательством по делу и содержать файлы, которые полиция использует для выявления преступников.
[Марк Холмс, полицейский]:
«Они ищут те предметы, которые в противном случае могут пропустить при обыске».
И на такую работу берут лучших из лучших. Это примерно один процент всех собак, которые проходят обучение.
[Марк Райс, кинолог]:
«Занимаемся каждый день с утра до вечера, иногда даже по ночам. И так по три месяца, чтобы собаки смогли просто приступить к заданиям».
Награда за тяжелую работу в конце дня – простая игра в перетягивание каната.
[Марк Райс, кинолог]:
«Большая игра – это их единственная зарплата».
Таких собак уже задействовали в десятках операций по всей Австралии. И они обнаружили около 330 предметов.
Успех программы позволил расширить её на несколько штатов.
Короткая ссылка на эту страницу: