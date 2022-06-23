Дешёвые датчики качества воздуха разработали в Уганде

В столице Уганды Кампале 3D-принтер производит компонент для устройства AirQo. Это недорогой монитор качества воздуха, разработанный..

В столице Уганды Кампале 3D-принтер производит компонент для устройства AirQo. Это недорогой монитор качества воздуха, разработанный исследователями из Университета Макерере.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, семь миллионов человек ежегодно умирают в мире от болезней, связанных с воздействием загрязнённого воздуха.

Ведущий исследователь говорит, что на разработку его вдохновила именно эта печальная статистика.

[Байногумиша, ведущий исследователь-инженер]:

«Она открыла нам глаза на проблему. Мы решили найти технологическое решение, чтобы улучшить качество воздуха».

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Согласно Всемирному отчёту о качестве воздуха за 2021 год, Кампала вошла в число самых грязных городов мира с уровнями загрязнения, превышающими стандарты безопасности ВОЗ в пять-семь раз.

Основные источники загрязнения – пыль с грунтовых дорог, древесное топливо, а также транспортные и промышленные выбросы.

Для измерения загрязнения AirQo использует сеть датчиков в различных местах: от школ до мототакси.

[Байногумиша, ведущий исследователь-инженер]:

«Очевидно, что уровень загрязнения варьируется от места к месту, и поэтому важно создавать недорогие датчики качества воздуха, потому что, если вы посмотрите на такой город, как Кампала, то невозможно с помощью одного датчика понять состояние загрязнения атмосферы по всей стране или городу».

Собранные данные обрабатываются и загружаются на облачный сервер. Далее их анализирует искусственный интеллект.

Ранее Кампала полагалась на американские датчики. Однако они стоят 30 тысяч долларов за штуку, а также требуют дорогостоящего обслуживания и часто ломаются.

Мониторы AirQo спроектированы таким образом, чтобы выдерживать такие условия, как экстремальная жара и запыленность. Они питаются как от сети, так и от солнечной энергии, что позволяет им работать даже при перебоях в подаче электроэнергии. Более того, стоят они по 150 долларов за штуку.

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