Новое устройство для выявления рака толстой кишки тестируют в Великобритании

Британцу Рону Стемпту повезло. В прошлом году у него быстро диагностировали рак толстой кишки. Думал, что..

[Рон Стемпт, больной онкологией]:

«Я думал, что буду сдавать анализы здесь, там, повсюду. Готовился к тому, что на это уйдёт 3-5 месяцев».

Британцу Рону Стемпту повезло. В прошлом году у него быстро диагностировали рак толстой кишки. Думал, что приёма у онколога придётся ждать несколько месяцев. Но его направили на лечение в тот же день.

Доктор Праш Пател – семейный врач Рона. Он подтвердил симптомы своего пациента за один приём. После этого сразу выписал направление.

Устройство, которое использовал Пател, применяется для мини-колоноскопии. Впервые его опробовали здесь. Теперь берут на вооружение и другие терапевты.

[Праш Пател, врач]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Задержки и очереди образуются, поскольку есть много пациентов с симптомами, но невозможно определить, где доброкачественная опухоль, а где нет. Нужно направлять их на анализы. Но если бы можно было поставить диагноз на этом этапе, то очереди удалось бы сократить».

Сегодня Рон здоров. Говорит, что жизнь ему спасло именно устройство для мини-колоноскопии.

[Джули Харрингтон, глава Guts UK]:

«Если мы можем поставить диагноз на первой стадии рака кишечника, то есть 90% вероятности, что его можно будет вылечить. А на 4-й стадии вероятность составляет всего 10%».

Врачи надеются, что устройство поможет снизить смертность от рака кишечника в Великобритании и сэкономить для системы здравоохранения миллионы фунтов стерлингов.

А долгосрочный план – к 2028 году выявлять на ранних стадиях до 75% случаев такой онкологии. Сейчас это число составляет 50%.

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