Зелёные коридоры помогают редким обезьянам пересекать длиннейшее в Бразилии шоссе

Золотистые львиные тамарины – вымирающие приматы атлантических лесов штата Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 70-х годах прошлого..

Золотистые львиные тамарины – вымирающие приматы атлантических лесов штата Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 70-х годах прошлого века в дикой природе их оставалось всего 200.

Благодаря усилиям экологов, их стало больше. И немаловажную роль сыграли зелёные коридоры над оживлёнными шоссе.

Одна из главных причин исчезновения обезьян – фрагментация ареала из-за расширения городов. А самое большое препятствие – трасса BR101 – самая длинная в стране. Её протяжённость – 4800 километров.

Теперь же переходы помогают тамаринам перемещаться между двумя большими массивами лесов.

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Численность тамаринов увеличилась до 2500 особей.

[Луис Паулу Ферраш, глава природоохранной организации]:

«Сейчас их стало 2500. Но пока нет ни одной группы на достаточно большой охраняемой территории, где обитало бы хотя бы 2000 обезьян».

Переходы построили не только над шоссе, но и под ним. В общей сложности есть 10 мостов и 26 подземных тоннелей.

[Артериш Флуминенсе, эколог]:

«Мы также построили заборы для отпугивания диких животных, закопанные на 50 сантиметров под землю. Они не пускают животных к шоссе, чтобы не было аварий».

Фотоловушки засняли множество видов, пересекающих этот 20-метровый мост. Среди них грызуны среднего размера, лисицы, хищные куньи, капибары, ящерицы тегу, редкие птицы и золотистые львиные тамарины.

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