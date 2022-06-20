141 могилу нашли под строящейся железной дорогой в Великобритании

Этот человек, скорее всего, встретил ужасную смерть где-то в V веке. Скелет нашли в одном из..

[Роуз Каллис, остеолог]:

«Мы можем сказать, что инородный предмет остался в теле умершего. Очень вероятно, что он стал причиной смерти. Также повреждён один позвонок в нижней части спины».

Этот человек, скорее всего, встретил ужасную смерть где-то в V веке. Скелет нашли в одном из крупнейших англо-саксонских захоронений. Обнаружили его под участком строящейся железной дороги в Великобритании.

В захоронениях были украшения, мечи, копья и даже средства для удаления ушной серы и пинцеты.

Находку сделали в графстве Бакингемшир. В общей сложности нашли 141 погребение.

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Археологи говорят, что открытие очень необычное.

[Рейчел Вуд, археолог]:

«Строительство ветки HS2 – это фантастическая археологическая возможность для раскопок в этих районах. Раскапывают разные ландшафты. Мы получаем историческую картину в разрезе: от древней предыстории и римского периода до саксонской и средневековой эпох».

Захоронения датируют V и VI веками. В исторических записях за этот период есть много пробелов.

Теперь историки надеются узнать больше о людях того времени. Так, на многих останках нашли броши в районе ключиц. Это говорит о том, что тогда были популярны плащи.

Среди других предметов были кольца, железные ремни и элементы декора из слоновой кости.

Все находки планируют выставить в местных музеях вдоль нового ж/д-маршрута.

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