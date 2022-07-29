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Без подсветки и фонтанов: немецкий Аугсбург перешёл на экономию

Без подсветки и фонтанов: немецкий Аугсбург перешёл на экономию

Этим летом в богатом баварском городе Аугсбург по вечерам жутко темно и тихо. Фасады исторических зданий..

Дата загрузки: 2022-07-29

Без подсветки и фонтанов: немецкий Аугсбург перешёл на экономию
Этим летом в богатом баварском городе Аугсбург по вечерам жутко темно и тихо.

Фасады исторических зданий в центре не освещены, уличные фонари приглушены, а большинство фонтанов не работают.

Аугсбург, как и многие другие города Германии, начал экономить энергию. Из-за топливного кризиса, который охватил в Европу, нужно экономить газ, чтобы пережить зиму.

[местный житель]:
«Думаю, это хорошая идея, поскольку наступил энергетический кризис, который нужно решать вместе. Каждый должен делать вклад. Подсветка общественных зданий – не самая необходимая вещь».

[местный житель]:
«Очень хорошая идея. Показывает, что город прилагает усилия, чтобы сэкономить немного энергии. Не уверен, что эти усилия на самом деле окажутся полезными, а не показухой. Но хорошо показать людям, что энергию можно экономить».

[местный житель]:
«Я уверен, что каждый может сделать небольшой вклад в решение проблем общества».

Европейские страны ищут способы сократить потребление, чтобы наполнить резервуары перед приближением холодов.

Во Франции уже организовали специальные рабочие группы, которые занимаются решением вопроса, а в Италии правительство распорядилось сократить кондиционирование и отопление общественных зданий.

При этом Германия – одна из стран, которые больше всего зависят от российского газа. Поэтому здесь задействовали уже вторую фазу стрёхступенчатого плана в случае чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

[Эва Вебер, мэр Аугсбурга]:
«Для меня было очень важно показать жителям Аугсбурга, что нас ждут действительно трудные времена. Вот почему мы отключили подсветку исторических зданий, и фонтаны уже не работают так долго, как раньше».

Около половины домохозяйств в Германии используют газ для отопления, а примерно 13% электроэнергии страна вырабатывает из ископаемого топлива. Также в крупнейшей экономике Европы на газ приходится треть энергетических потребностей промышленности.
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