Оптовый продуктовый рынок в Мехико станет ещё и зелёной электростанцией. На крыше строения установят 36 тысяч..

Оптовый рынок в Мехико станет ещё и гигантской солнечной электростанцией

[Альберто Вальдес Паласиос, сотрудник Министерства экономики Мехико]:

«Это будет одна из крупнейших, если не самая крупная в мире городская солнечная электростанция. И она точно самая большая в Латинской Америке. Это огромная конструкция. Конечно, есть крупнее и с более высокой мощностью, но они построены за пределами городов».

Оптовый продуктовый рынок в Мехико станет ещё и зелёной электростанцией. На крыше строения установят 36 тысяч солнечных панелей. Они будут снабжать энергией склады, офисы и парковки.

Солнечная электростанция поможет сократить выбросы углекислого газа на 12 тысяч тонн в год. Она будет ежегодно вырабатывать 27 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Излишками смогут пользоваться другие потребители.

Проект запустили власти Мехико и мексиканская электроэнергетическая компания CFE. На первом этапе установят 600 панелей. Работа электростанции начнётся в ближайшие месяцы.

Короткая ссылка на эту страницу: