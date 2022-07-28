Оптовый рынок в Мехико станет ещё и гигантской солнечной электростанцией

Оптовый продуктовый рынок в Мехико станет ещё и зелёной электростанцией. На крыше строения установят 36 тысяч..
Дата загрузки: 2022-07-28
[Альберто Вальдес Паласиос, сотрудник Министерства экономики Мехико]:
«Это будет одна из крупнейших, если не самая крупная в мире городская солнечная электростанция. И она точно самая большая в Латинской Америке. Это огромная конструкция. Конечно, есть крупнее и с более высокой мощностью, но они построены за пределами городов».
Солнечная электростанция поможет сократить выбросы углекислого газа на 12 тысяч тонн в год. Она будет ежегодно вырабатывать 27 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Излишками смогут пользоваться другие потребители.
Проект запустили власти Мехико и мексиканская электроэнергетическая компания CFE. На первом этапе установят 600 панелей. Работа электростанции начнётся в ближайшие месяцы.
Короткая ссылка на эту страницу: