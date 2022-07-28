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Оптовый рынок в Мехико станет ещё и гигантской солнечной электростанцией

Оптовый рынок в Мехико станет ещё и гигантской солнечной электростанцией

Оптовый продуктовый рынок в Мехико станет ещё и зелёной электростанцией. На крыше строения установят 36 тысяч..

Дата загрузки: 2022-07-28

Оптовый рынок в Мехико станет ещё и гигантской солнечной электростанцией
Оптовый продуктовый рынок в Мехико станет ещё и зелёной электростанцией. На крыше строения установят 36 тысяч солнечных панелей. Они будут снабжать энергией склады, офисы и парковки.

[Альберто Вальдес Паласиос, сотрудник Министерства экономики Мехико]:
«Это будет одна из крупнейших, если не самая крупная в мире городская солнечная электростанция. И она точно самая большая в Латинской Америке. Это огромная конструкция. Конечно, есть крупнее и с более высокой мощностью, но они построены за пределами городов».

Солнечная электростанция поможет сократить выбросы углекислого газа на 12 тысяч тонн в год. Она будет ежегодно вырабатывать 27 миллионов киловатт-часов электрической энергии. Излишками смогут пользоваться другие потребители.

Проект запустили власти Мехико и мексиканская электроэнергетическая компания CFE. На первом этапе установят 600 панелей. Работа электростанции начнётся в ближайшие месяцы.
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