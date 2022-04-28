«Умная» система наблюдения поможет избавиться от пробок в столице Австралии

Искоренить пробки на дорогах – такую цель поставили перед собой власти Канберры в Австралии. В городе..

Искоренить пробки на дорогах – такую цель поставили перед собой власти Канберры в Австралии. В городе на светофорах и в других местах установлены камеры наблюдения. Вся информация поступает в Канберрский центр управления дорожным движением.

[Бен Хаббард, глава службы управления дорожным движением]:

«Мы можем быстро регулировать сигналы светофоров, чтобы разгрузить дорогу. Также можем связаться с другими службами, если произойдёт какой-нибудь инцидент или авария».

На светофорах также установлены датчики. Они, отслеживая сигнал Bluetooth, фиксируют время проезда автомобилей. Так выясняют, за сколько они проезжают какой-нибудь отрезок дороги. Диспетчеры, собрав всю нужную информацию, будут выкладывать её в социальных сетях и сообщать по радио. Водители смогут быстро узнавать, какие дороги загружены и какие свободны.

[Питер Хури, сотрудник Ассоциации автомобилистов]:

«Так власти узнают, где самая сложная ситуация на дороге, и смогут решить проблему. А люди смогут планировать маршрут, прежде чем сядут за руль».

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В центре Канберры начинаются дорожные работы. Там будут строить скоростную трамвайную линию, и некоторые дороги временно перекроют. «Умная» система поможет перенаправлять поток транспорта и облегчит жизнь водителям.

[Крис Стил, Министр транспорта АСТ]:

«Мы также будем просить водителей пересмотреть свой маршрут и распорядок дня. Это означает, что придётся выехать на работу чуть раньше обычного или чуть позже, когда меньше машин».

«Умная» система управления движением транспорта ещё в процессе внедрения. Всё оборудование установят к тому времени, когда дорожные работы в центре города станут масштабными.

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