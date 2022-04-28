Как птица оплакивала хозяина и приживалась в новой семье

На работе Миша разговорился с 85-летней женщиной. Она рассказала, что её муж умер, а какаду по кличке Одри от горя вырвала себе перья. Осталось немного только на голове, кончике хвоста и крыльях.





Миша решил спасти птицу. Он предложил женщине забрать попугая, та согласилась. Одри с доверием отнеслась к новому хозяину, часто сидела рядом с ним. К Кристи, жене Миши, птица привыкала несколько недель. Затем стала садиться ей на руку. Иногда делала Кристи причёску, распрямляя пряди волос клювом.

Однажды Миша включил музыку. Одри начала петь и танцевать, подражая движениям хозяина. Так птица окончательно победила депрессию.

