fb pixel
Телеканал NTD

В США угольные электростанции превращают в солнечные

В США угольные электростанции превращают в солнечные

Тысячи солнечных панелей выросли на территории бывшей угольной электростанции в американском штате Иллинойс. Теперь здесь будет..

Дата загрузки: 2022-08-17

В США угольные электростанции превращают в солнечные
Тысячи солнечных панелей выросли на территории бывшей угольной электростанции в американском штате Иллинойс. Теперь здесь будет вырабатываться зелёная энергия. В проект вложили 500 миллионов долларов.

[Клаудия Морроу, сотрудница компании Vistra]:
«Мы создадим более 2200 рабочих мест. Это будет работа на полный день. Потребуется обслуживать девять объектов».

Возобновляемая энергетика в США активно развивается. Так электростанции на фотоэлементах взамен угольных ТЭС уже построили в Техасе и Калифорнии.

Электричество, вырабатываемое на солнечных и ветровых электростанциях, дешевле, чем на угольных ТЭС. Это объясняется тем, что для их работы не нужно топливо. Однако некоторые исследователи считают, что невозможно полностью перейти на солнечную и ветровую энергетику, и тепловые электростанции будут по-прежнему нужны.

В США действуют более 50 АЭС, несколько тепловых электростанций, а также одиннадцать гидроэлектростанций и девять гидроаккумулирующих станций.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...