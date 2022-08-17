В США угольные электростанции превращают в солнечные

Тысячи солнечных панелей выросли на территории бывшей угольной электростанции в американском штате Иллинойс. Теперь здесь будет..

[Клаудия Морроу, сотрудница компании Vistra]:

«Мы создадим более 2200 рабочих мест. Это будет работа на полный день. Потребуется обслуживать девять объектов».

Тысячи солнечных панелей выросли на территории бывшей угольной электростанции в американском штате Иллинойс. Теперь здесь будет вырабатываться зелёная энергия. В проект вложили 500 миллионов долларов.

Возобновляемая энергетика в США активно развивается. Так электростанции на фотоэлементах взамен угольных ТЭС уже построили в Техасе и Калифорнии.

Электричество, вырабатываемое на солнечных и ветровых электростанциях, дешевле, чем на угольных ТЭС. Это объясняется тем, что для их работы не нужно топливо. Однако некоторые исследователи считают, что невозможно полностью перейти на солнечную и ветровую энергетику, и тепловые электростанции будут по-прежнему нужны.

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В США действуют более 50 АЭС, несколько тепловых электростанций, а также одиннадцать гидроэлектростанций и девять гидроаккумулирующих станций.

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