В США угольные электростанции превращают в солнечные

Тысячи солнечных панелей выросли на территории бывшей угольной электростанции в американском штате Иллинойс. Теперь здесь будет..
Дата загрузки: 2022-08-17
[Клаудия Морроу, сотрудница компании Vistra]:
«Мы создадим более 2200 рабочих мест. Это будет работа на полный день. Потребуется обслуживать девять объектов».
Возобновляемая энергетика в США активно развивается. Так электростанции на фотоэлементах взамен угольных ТЭС уже построили в Техасе и Калифорнии.
Электричество, вырабатываемое на солнечных и ветровых электростанциях, дешевле, чем на угольных ТЭС. Это объясняется тем, что для их работы не нужно топливо. Однако некоторые исследователи считают, что невозможно полностью перейти на солнечную и ветровую энергетику, и тепловые электростанции будут по-прежнему нужны.
В США действуют более 50 АЭС, несколько тепловых электростанций, а также одиннадцать гидроэлектростанций и девять гидроаккумулирующих станций.
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