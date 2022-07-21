Более 30 спортсменов со всего мира показали своё мастерство на первом чемпионате мира по хайлайну в..

Первый чемпионат по хайлайну прошёл в горах Швейцарии

Более 30 спортсменов со всего мира показали своё мастерство на первом чемпионате мира по хайлайну в Швейцарии.

На высоте 2252 метра над уровнем моря на вершине горы Крап Зон Гион участники балансировали на двух трассах: скоростной хайлайн и фристайл.

Во фристайле подготовили три каната по 63 метра каждый. Они были с разным натяжением для трёх весовых категорий. А вот в скоростном хайлайне были два параллельных троса длиной по 100 метров. При этом пробежать нужно было участок в 60 метров.

В забегах победил француз Бенуа Брюм. В финале он опередил двух соперников и показал время 37 секунд.

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В категории фристайл победа досталась американцу, который по сложности трюков смог обойти соперника из Испании.

А среди женщин первые и вторые места достались француженкам.

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