Как велосипеды вдохновили детей австралийских аборигенов ходить в школу

Велосипеды полностью изменили жизнь отдалённого австралийского городка Ярралин. Сегодня здесь соревнования среди школьников, а поболеть пришли..
Дата загрузки: 2022-06-06
Велосипеды полностью изменили жизнь отдалённого австралийского городка Ярралин. Сегодня здесь соревнования среди школьников, а поболеть пришли чуть ли не все взрослые.
Всего год назад в городе, где в основном живут аборигены, не было ни одного работающего велосипеда. При этом дети регулярно пропускали школьные уроки. Но однажды сюда приехал новый учитель – Деннис Дин. Он и увлёк школьников велоспортом.
Теперь дети просто рвутся на уроки.
[Оливия Рэнкин, школьница]:
«Когда здесь не было велосипедов, всем было скучно. Мы жили словно в глуши».
[Джастин Кэмпбелл, школьник]:
«Все дети были ленивыми, а теперь я очень хочу кататься на велосипеде».
Новый учитель дважды помог школе обзавестись двухколёсным транспортом.
[Деннис Дин, учитель]:
«Я разрешал детям кататься утром, на перемене, в обед и даже после школы. Поэтому велосипеды быстро сломались, и я понял: нужна новая партия велосипедов».
Учитель бросил клич через Интернет, и люди пожертвовали десятки велосипедов.
[Зои Ричардсон, директор школы]:
«Если в течение недели ученики мало пропускают уроки и хорошо себя ведут, то в пятницу мы устраиваем большую велопрогулку. Как только мы ввели такое правило, посещаемость школы стала просто фантастической».
Сейчас в Ярралине трудно найти хотя бы одного человека, у которого нет велосипеда. Велоспортом увлекаются все – от школьников до полицейских. Это объединило местное сообщество.
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