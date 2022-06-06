Как велосипеды вдохновили детей австралийских аборигенов ходить в школу

Велосипеды полностью изменили жизнь отдалённого австралийского городка Ярралин. Сегодня здесь соревнования среди школьников, а поболеть пришли..

Велосипеды полностью изменили жизнь отдалённого австралийского городка Ярралин. Сегодня здесь соревнования среди школьников, а поболеть пришли чуть ли не все взрослые.

Всего год назад в городе, где в основном живут аборигены, не было ни одного работающего велосипеда. При этом дети регулярно пропускали школьные уроки. Но однажды сюда приехал новый учитель – Деннис Дин. Он и увлёк школьников велоспортом.

Теперь дети просто рвутся на уроки.

[Оливия Рэнкин, школьница]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Когда здесь не было велосипедов, всем было скучно. Мы жили словно в глуши». [Джастин Кэмпбелл, школьник]:

«Все дети были ленивыми, а теперь я очень хочу кататься на велосипеде».

Новый учитель дважды помог школе обзавестись двухколёсным транспортом.

[Деннис Дин, учитель]:

«Я разрешал детям кататься утром, на перемене, в обед и даже после школы. Поэтому велосипеды быстро сломались, и я понял: нужна новая партия велосипедов».

Учитель бросил клич через Интернет, и люди пожертвовали десятки велосипедов.

[Зои Ричардсон, директор школы]:

«Если в течение недели ученики мало пропускают уроки и хорошо себя ведут, то в пятницу мы устраиваем большую велопрогулку. Как только мы ввели такое правило, посещаемость школы стала просто фантастической».

Сейчас в Ярралине трудно найти хотя бы одного человека, у которого нет велосипеда. Велоспортом увлекаются все – от школьников до полицейских. Это объединило местное сообщество.

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