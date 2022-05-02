Почему собака оказалась на больничной койке рядом с мальчиком

Джеймс Айзек из Веллингтона страдает от аутизма. Мальчик обычно волновался в людных местах и не мог ни с кем общаться. Родители беспокоились о том, чтобы он может выбежать на дорогу, поэтому всегда держали его за руку. Ребёнок обычно возмущался. Но всё изменилось, когда в доме появилась служебная собака – лабрадор Маэ.



Пёс помог Джеймсу стать спокойнее, в том числе и на улице. Мама мальчика рассказала, что теперь они могут ходить в многолюдные места, а Джеймс просто сидит с Маэ и терпеливо ждёт.



Пёс всегда рядом, когда Джеймс хочет побегать на улице. Мальчик и собака связаны специальной шлейкой. Когда Джеймс пытается убежать, Маэ садится и не двигается.

Собаке разрешили раз в неделю оставаться в школе Джеймса. Там считают, что животное оказывает хорошее влияние и на других учеников класса для детей с особыми потребностями.



Однажды у Джеймса начались припадки, и ему нужно было лечь в больницу на обследование. Мальчику назначили МРТ головного мозга. Собака находилась рядом с кроватью мальчика. Перед процедурой Маэ разрешили забраться на кровать Джеймса. Когда мальчика увезли на обследование, Маэ волновался. После процедуры друзья воссоединились, и присутствие Маэ сразу успокоило Джеймса.

Мама мальчика говорит, что благодаря Маэ их жизнь намного улучшилась.