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Телеканал NTD

Топливный кризис на Шри-Ланке заставил водителей пересесть на велосипеды

Топливный кризис на Шри-Ланке заставил водителей пересесть на велосипеды

Врач Тусита Кахадува не заправлял свою машину уже три недели. Теперь каждый день ездит к пациентам..

Дата загрузки: 2022-07-08

Топливный кризис на Шри-Ланке заставил водителей пересесть на велосипеды
Врач Тусита Кахадува не заправлял свою машину уже три недели. Теперь каждый день ездит к пациентам на велосипеде. В подобном положении оказались десятки тысяч автовладельцев на Шри-Ланке.

[житель Коломбо]:
«Сначала я стоял по два-три часа в очереди за бензином, затем – четыре, шесть и восемь часов. А несколько недель назад я прождал в очереди три дня».

Коломбо – крупнейший город Шри-Ланки. Но машин на дорогах теперь немного. Зато велосипедов хватает.

[житель Коломбо]:
«За бензином нужно стоять в очереди два-три дня. Я просто не могу столько ждать. Я работаю каждый день, поэтому подумал, что практичнее ездить на велосипеде».

Топливный коллапс – следствие бесхозяйственности в экономике. Сложностей также добавила пандемия. Теперь государство не может оплачивать основные импортные продукты питания, удобрения, лекарства и топливо.

Впрочем, велосипеды тоже превратились в дефицит.

[Виктор Перера, владелец магазина]:
«Магазины завышают цены на импортный товар. Теперь велосипедов больше нет. Женские и классические модели закончились. Думаю, поступлений не будет минимум неделю».

Кризис с топливом вынудил власти закрыть школы и попросить госслужащих работать из дома. Бензин и дизель выделяют только экстренным службам.

Международный валютный фонд обещает выделить пакет помощи в размере трёх миллиардов долларов. Но сначала правительство страны должно представить план реструктуризации долга. Это произойдёт только в августе.
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