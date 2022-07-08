Топливный кризис на Шри-Ланке заставил водителей пересесть на велосипеды

Врач Тусита Кахадува не заправлял свою машину уже три недели. Теперь каждый день ездит к пациентам..

[житель Коломбо]:

«Сначала я стоял по два-три часа в очереди за бензином, затем – четыре, шесть и восемь часов. А несколько недель назад я прождал в очереди три дня».

Врач Тусита Кахадува не заправлял свою машину уже три недели. Теперь каждый день ездит к пациентам на велосипеде. В подобном положении оказались десятки тысяч автовладельцев на Шри-Ланке.

Коломбо – крупнейший город Шри-Ланки. Но машин на дорогах теперь немного. Зато велосипедов хватает.

[житель Коломбо]:

«За бензином нужно стоять в очереди два-три дня. Я просто не могу столько ждать. Я работаю каждый день, поэтому подумал, что практичнее ездить на велосипеде».

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Впрочем, велосипеды тоже превратились в дефицит.

[Виктор Перера, владелец магазина]:

«Магазины завышают цены на импортный товар. Теперь велосипедов больше нет. Женские и классические модели закончились. Думаю, поступлений не будет минимум неделю».

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