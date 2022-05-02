Робот-ребёнок поможет японским стоматологам понимать критические состояния пациентов

Как должен реагировать стоматолог, если ребёнок бьётся в конвульсиях? Этот робот-гуманоид помогает обучать детских зубных врачей..

Как должен реагировать стоматолог, если ребёнок бьётся в конвульсиях?

Этот робот-гуманоид помогает обучать детских зубных врачей в Японии. Он имитирует разные состояния ребёнка в ответ на лечение: от истерик до критических медицинских состояний.

[Юсукэ Исии, разработчик]:

«Врачи действительно должны уметь оказывать неотложную медицинскую помощь. Важно, чтобы они побыли в такой ситуации, когда что-то идёт не так. Это можно смоделировать».

Робот по имени Pedia_Roid связан с планшетом, который запрограммирован на различные симптомы.

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Пользователь может посылать сигналы в суставы робота, чтобы они двигали всё тело, рот и язык. Это позволяет отображать физические реакции и выражения лица.

Ещё важнее то, что робот умеет имитировать признаки критической ситуации, такие как судороги и сердечная недостаточность.

Он был разработан совместно японским робототехническим стартапом и местной стоматологической школой.

[Юсукэ Исии, разработчик]:

«Опыт в детской стоматологии получить сложно, потому что нет возможности практиковаться. Кроме того, есть риск, что дети будут очень активно двигаться, потому что, когда их состояние здоровья резко ухудшается, им тяжело это объяснить».

Робот стоит около 195 тысяч долларов.

Стартап планирует совершенствовать его дальше, чтобы помочь людям из других отраслей, например, учителям начальных классов и педиатрам.

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