Робопалец с живой кожей создали японские учёные

Японские учёные разработали уникальную биокожу, которой обтянули роботизированный палец. [Сёдзи Такэути, профессор Университета Токио]:«Думаю, на этот раз мы добились определённых успехов, сделав внешний вид робота ещё более похожим на человеческий».

Она уникальна, поскольку обладает особенностями живой кожи человека.

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[Сёдзи Такэути, профессор Университета Токио]:«Наличие живых клеток означает, что роботу можно придать функции, уникальные для живых клеток или биоматериалов. Это самовосстановление, расщепление, рост, высокочувствительное восприятие и метаболизм».

Исследователи говорят, что палец может излечивать себя, а также обладает водоотталкивающими свойствами. Кожа также сгибается вместе с пальцем.

[Сёдзи Такэути, профессор Университета Токио]:«Я считаю, что саму кожу можно будет использовать для трансплантации и разработки косметики или лекарств. Также из неё можно будет делать кожаные изделия, не причиняя вреда животным. А ещё ею можно покрывать протезы рук и ног».

Для этого исследователям потребуется добавить коже дополнительные функции, такие как нервная и сосудистая системы.

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