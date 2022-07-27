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Гребля помогает чилийским женщинам восстановиться после рака

Гребля помогает чилийским женщинам восстановиться после рака

Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли..

Дата загрузки: 2022-07-28

Гребля помогает чилийским женщинам восстановиться после рака

Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Сейчас для них важно физическое восстановление.

[Паула Фариас, лидер команды Fortale-Senos Chile]:
«Повторяющиеся круговые движения активизируют лимфодренаж в руке. Во время операции в ней удаляют лимфатические узлы».

Без лимфатических узлов возникает застой лимфы и ухудшается циркуляция крови. Рука опухает и теряет подвижность. Гребля помогает предотвратить такое состояние.

Кроме того, женщины поддерживают друг друга морально.

[Каролина Меса, член команды по гребле]:
«Никто не поймёт, что у нас на душе, лучше нас самих. Стоит только посмотреть человеку в глаза, и видишь, мучается ли он от боли или беспокоится о чём-то».

Женщины говорят, что гребля и время, проведённое на природе, помогают исцелять тело и душу. Теперь они планируют участвовать в международных соревнованиях по гребле в Бразилии, которые пройдут в октябре.
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