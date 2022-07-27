Гребля помогает чилийским женщинам восстановиться после рака

Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли..
Дата загрузки: 2022-07-28
Гребля стала спасательным кругом для этих чилийских женщин. Все они перенесли операцию по удалению раковой опухоли молочной железы. Сейчас для них важно физическое восстановление.
[Паула Фариас, лидер команды Fortale-Senos Chile]:
«Повторяющиеся круговые движения активизируют лимфодренаж в руке. Во время операции в ней удаляют лимфатические узлы».
Без лимфатических узлов возникает застой лимфы и ухудшается циркуляция крови. Рука опухает и теряет подвижность. Гребля помогает предотвратить такое состояние.
Кроме того, женщины поддерживают друг друга морально.
[Каролина Меса, член команды по гребле]:
«Никто не поймёт, что у нас на душе, лучше нас самих. Стоит только посмотреть человеку в глаза, и видишь, мучается ли он от боли или беспокоится о чём-то».
Женщины говорят, что гребля и время, проведённое на природе, помогают исцелять тело и душу. Теперь они планируют участвовать в международных соревнованиях по гребле в Бразилии, которые пройдут в октябре.
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