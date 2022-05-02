Идеально удобные велосипедные сидения разработали в Чехии

Страдания от неудобного велосипедного сидения теперь останутся в прошлом. Чешская компания Posedla разрабатывает Joyseat, что с..
Дата загрузки: 2022-05-03
Для этого снимают мерки с каждого отдельного велосипедиста и создают индивидуальные сиденья.
[Иржи Дузар, соучредитель компании]:
«Мы начали этот проект, потому что просто не могли найти подходящее велосипедное снаряжение для себя. И под велосипедным снаряжением я имею в виду велосипедное седло».
При этом приезжать и снимать мерки не нужно. Клиенту отправляют кусок специальной пены с эффектом памяти. Клиент садится на неё, а потом фотографирует углубления с девяти разных ракурсов.
Изображения загружают на разработанный Posedla интерактивный веб-сайт, используя онлайн-аккаунт.
Там нужно указать вид велосипеда, тип езды, а также сколько километров проезжаешь в год.
Затем индивидуальное сиденье печатают на 3D-принтере и отправляют по почте.
[Лукас Захрадничек, велосипедист]:
«Да, да, оно совершенно другое. На нём намного комфортнее».
Другие компании печатают на 3D-принтере лишь некоторые части велосипедных сидений. Но они ориентируются только на ширину седалищных костей. В Posedla учитывают полную анатомию человека. По мнению разработчиков, это навсегда избавит от трения и синяков.
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