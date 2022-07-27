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Роботы вместо ботаников следят за здоровьем растений в Италии

Роботы вместо ботаников следят за здоровьем растений в Италии

Этот робот, похожий на гигантское насекомое, каждый день осматривает парк в итальянской Пизе. Учёные наделили его..

Дата загрузки: 2022-07-28

Роботы вместо ботаников следят за здоровьем растений в Италии

Этот робот, похожий на гигантское насекомое, каждый день осматривает парк в итальянской Пизе. Учёные наделили его искусственным интеллектом и оснастили датчиками и камерами. Теперь он выполняет рутинную работу вместо ботаников.

Задача робота – следить за здоровьем растений. Он также измеряет высоту деревьев и обхват их стволов. Каждые два часа «умный» аппарат возвращается на базу для замены батареи.

[Франко Анджелини, сотрудник Пизанского университета]:
«Такой робот свободно перемещается в лесу. Его ноги двигаются так же, как у животных. Поэтому он очень проворный и может ходить даже по неровной и пересечённой местности».

Робота можно запрограммировать, но он способен работать и автономно. Собранные сведения поступают к ботаникам. Они проводят исследования, после чего выкладывают результаты в общую базу данных. Она доступна для учёных всех европейских стран.

[Маноло Гарабини, сотрудник Пизанского университета]:
«Важно и то, что робот проверяет, где растениям причинён вред. Это могут делать животные, которые попали не в свою среду обитания. Например, кабаны могут испортить почву и повредить мелкие растения, что в будущем отразится на всей местной экосистеме».

Подобные роботы также облегчают труд исследователей моря. Аппараты можно погружать на глубину более тысячи метров. С помощью полученных данных учёные создают 3D-модели морского дна.
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