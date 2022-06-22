Искусственную кожу, которая чувствует боль, разработали в Великобритании

В Великобритании разработали искусственную кожу, которая может чувствовать боль. А точнее её напечатали на 3D-принтере учёные..

В Великобритании разработали искусственную кожу, которая может чувствовать боль. А точнее её напечатали на 3D-принтере учёные из Университета Глазго. По их словам, такая кожа также чувствительна к прикосновениям.

Пока разработку тестируют на роботизированной руке. Её особенность в том, что это не один процессорный центр, а сетка из 168 синаптических датчиков из нанопроволок.

Сначала электронная кожа никак не реагировала на уколы острым предметом. Однако позже научилась давать адекватный отклик. То есть она имитирует работу сенсорных нейронов в теле человека.

[Равиндер Дахия, профессор электроники]:

«Датчики робота преобразуют данные в импульс. Частота импульсов соответствует тому, насколько сильно вы нажимаете».

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Искусственную кожу разрабатывают по всему миру. Однако у этой есть своя особенность. Так, другие аналоги оборудованы датчиками, которые посылают сигналы о прикосновении в центральную систему обработки данных. Но сообщений так много, что процессор реагирует с задержкой.

А эта кожа оборудована датчиками, которые сами постоянно обучаются и запоминают.

Разработчики уверены, что она станет первым шагом к более высокотехнологичным роботам.

[Равиндер Дахия, профессор электроники]:

«Датчики генерируют огромный объём данных. Если их отправляют по каналам с маленькой пропускной способностью, то это проблема. Понадобится много времени, чтобы их доставить и обработать. Так что, если хотите, чтобы робот выполнил какую-то команду, то главный вопрос – время ожидания».

Разработчики говорят, что такую кожу также можно будет использовать в медицине. Например, во время неинвазивных операций её можно будет наложить на хирургические инструменты, чтобы врачи могли ощущать силу нажатия.

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