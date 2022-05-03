Остановить пустыню: как Иордания возрождает потерянную землю

Иордания испытывают один из самых больших дефицитов воды в мире. Теперь же здесь начали восстанавливать некогда..

Иордания испытывают один из самых больших дефицитов воды в мире. Теперь же здесь начали восстанавливать некогда плодородные земли, которые превратились в пустыню.

Например, высаживают местные виды растений, а ещё устанавливают «умные» системы сбора воды.

[Маха Муса, директор природозащитной инициативы WADI]:

«Иордания – это в основном засушливые и полузасушливые земли. 90% земель – это просто земля, и только 1% территории – это леса. Большая часть земель деградировала, будь то пастбища или леса».

Восстановление деградированных земель может помочь экономике, создать рабочие места и обеспечить людей едой.

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Одна из природозащитных инициатив называется WADI. В рамках неё нанимают женщин на работу в теплицах. Здесь выращивают 150 тысяч саженцев в год.

[Рим аль-Збайди, менеджер теплицы]:«Нужно остановить опустынивание, потому что скот зависит от растительности на пастбищах, и это главный источник мяса и молочных продуктов».

Ещё один проект WADI – высадка местных сортов растений на четырёх тысячах гектаров в заповеднике Сабха.

[Дейала Таравнех, основательница WADI]:«Здесь четыре сорта местных растений. Их тщательно подбирали: от сбора семян до подготовки среды к посеву и, наконец, к посадке. И их выживаемость составляет 85%. Это много. Их нужно поливать только один раз».

По данным ООН, сегодня в мире пустыня поглотила 40% земель. Экологи говорят, что всему виной плохое управление земельными и водными ресурсами, а также плохие методы ведения сельского хозяйства, добыча полезных ископаемых, урбанизация и развитие инфраструктуры.

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