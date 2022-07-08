Прожив 16 лет в Шанхае, американка Хизер Кэй и её семья собираются домой. Они всегда знали,..

История одной семьи: почему американцы решили уехать из Шанхая, прожив там 16 лет

Прожив 16 лет в Шанхае, американка Хизер Кэй и её семья собираются домой. Они всегда знали, что вернутся, но не думали, что всё произойдёт так быстро.

На переезд их подтолкнули разные причины: локдаун в связи с коронавирусом, стареющие родители в США и усиленный пограничный контроль.

[Хизер Кэй, глава компании по продаже одежды для купания]:

«Видимо, нам пора вернуться и быть с родителями. И мы хотели, чтобы наша старшая дочь поступила в вуз в США. Всё сложилось, чтобы мы приняли решение уехать этим летом».

Хизер и её муж Джордж приехали в Шанхай из Нью-Йорка в 2006 году. Планировали пробыть здесь год, но задержались на 16. Здесь родились их дочери Шарлотта и Матильда.

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Другого дома девочки не знают.

[Шарлотта Кэй, старшая дочь Хизер]:

«Я могу описать Шанхай, наверное, как свой дом. Я жила здесь так долго, всю свою жизнь. Так что это будет сложная перемена».

Семья Кэй такая не одна. Из Шанхая начался отток эмигрантов. Главной точкой невозврата стал двухмесячный строгий карантин, который ввели в ответ на вспышку COVID. Тогда людям запрещали выходить из дома даже в магазины.

В отношении коронавируса в Китае действует политика «ноль терпимости». Из-за этого уезжают не только иностранцы, но и сами китайцы. Они опасаются, что могут остаться взаперти без еды и лекарств, или что их разлучат с родными.

Кроме того, карантин для въезжающих в страну составляет неделю. До этого было две недели.

[Хизер Кэй, глава компании по продаже одежды для купания]:

«В разных профессиях стало очень много ограничений. Думаю, что Шанхаю будет сложно вернуть всех этих людей, если он захочет это сделать».

Статистика показывает, что с начала пандемии иностранцев в Китае стало в два раза меньше. Прогнозируется, что этим летом их может стать ещё в два раза меньше. И лишь немногие иностранные работники приедут, чтобы пополнить число уезжающих.

[Наташа Девиллерс, подруга семьи Кэй]:

«Хорошо, что она организовала прощальную вечеринку. Большинство людей просто молча уезжают, а мы можем попрощаться. Конечно, это грустно. Все уезжают. Все хорошие люди покидают Шанхай».

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