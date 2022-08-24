В Армении возрождают древние технологии изготовления сырцовых кирпичей

Глина, песок, сено и вода. Из такого сырья армянские учёные и студенты делают необожжённые кирпичи, возрождая..

Глина, песок, сено и вода. Из такого сырья армянские учёные и студенты делают необожжённые кирпичи, возрождая древние технологии времён государства Урарту.

Глину берут рядом с крепостью Эребуни в одноимённом районе Еревана. Так хотят достичь максимального сходства современного изделия с древним.

[Микаэл Бадалян, директор музея-заповедника «Эребуни»]:

«Крепость была построена примерно в 782 году до нашей эры урартским царём Аргишти I. Он назвал крепость Эребуни, и очень многие учёные склонны думать, что название нашей столицы, города Еревана, происходит от названия Эребуни».

Государство Урарту существовало в период с IX по VI века до нашей эры в Передней Азии. Урарты строили крепостные стены из сырцовых кирпичей, но древние технологии были утрачены после распада державы.

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Армянские учёные, которым помогают французские исследователи, путём экспериментов сумели сделать прочные необожжённые кирпичи. Для этого их сушили на солнце, когда свет падает под определённым углом. Также выбирали сухую безветренную погоду. Без соблюдения этих условий изделия будут трескаться.

У этого эксперимента есть практическая сторона. Кирпичи-сырцы нужны для реставрации древних строений в Эребуни и на холме Кармир-Блур. Там сохранились остатки поселений урартов и руины крепости Тейшебаини.

[Микаэл Бадалян, директор музея-заповедника «Эребуни»]:

«Очень важно начать консервацию, реставрацию сырцовых стен урартских памятников. Проект в первую очередь охватит Эребуни и Кармир-Блур».

В октябре на холме Кармир-Блур откроется площадка, где будут делать сырцовые кирпичи по урартской технологии.

Археологические раскопки на Кармир-Блуре начались в 1939 году, а в Эребуни – на десять лет позже. Журнал Forbes включил поселение Эребуни в список «Девяти самых древних крепостей мира».

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