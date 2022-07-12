Подводный музей в Сенегале поможет возродить океаническую жизнь

Под водой у побережья Дакара находится один из новейших музеев Сенегала. Необычные силуэты в подводном полумраке..

Под водой у побережья Дакара находится один из новейших музеев Сенегала. Необычные силуэты в подводном полумраке – это скульптуры, изготовленные из экобетона. А предназначены они для восстановления морской жизни в районе, пострадавшем от чрезмерного вылова рыбы.

Произведения создали и подарили городу несколько художников. Их цель – рассказать о вымирании всего живого на дне океана, а также о загрязнении пластиком.

[Родван Эль Али, директор дайвинг-центра и создатель музея]:

«За скульптуры будут цепляться микроводоросли, а их будет поедать рыба. Здесь поселится больше обитателей. Чем больше будет музей, тем больше мелкой рыбы он привлечёт».

Хорошая новость для местных рыбаков, таких как Блеза Мбенге. Он и его команда получили свой сегодняшний улов в районе подводного музея. Впрочем, поймали только семь килограммов, за которые получат примерно 20 долларов. По словам рыбака, фактически они ничего не заработали.

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Блеза винит в этом промышленное рыболовство.

[Блеза Мбенге, рыбак]:

«Наше правительство выдает много лицензий на рыбную ловлю. Там, где раньше мы ловили рыбу, теперь ходят траулеры. Раньше в 20 километрах от берега работали мы, а теперь там свои большие сети раскидывают траулеры. Они вылавливают всю рыбу. А нам ничего не остаётся».

Когда-то в Сенегале были богатейшие в Африке запасы рыбы. Однако теперь они истощаются из-за чрезмерного вылова для европейских и азиатских рынков.

Это угрожает продовольственной безопасности. Рыбной ловлей занимается пятая часть населения Сенегала – около 600 тысяч людей. А на их улов приходится 75% потребления животного белка в стране.

Мбенге говорит, что теперь, когда он уходит в море, то больше теряет, чем зарабатывает.

Есть надежда, что такие инициативы, как подводный музей, помогут вдохнуть в океан новую жизнь.

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