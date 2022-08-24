Артефакты колониальной эры вернут Нигерии

Музей на юге Нигерии скоро будет встречать артефакты, которые находились за пределами страны с XIX века...

Музей на юге Нигерии скоро будет встречать артефакты, которые находились за пределами страны с XIX века.

А вернёт их лондонский музей Хорнимана. Ещё в начале августа он объявил, что возвратит 72 артефакта, украденные в колониальную эпоху, включая коллекцию бронзы.

Решение приняли после того, как Национальная комиссия Нигерии по музеям и памятникам официально попросила их вернуть.

[Теофилус Умогбай, куратор музея в Нигерии]:

«Реликвии возвращаются. Все затаили дыхание и ждут, когда смогут взять в руки эти предметы. Люди говорят о них с 1897 года. Но пока мы не можем увидеть и потрогать их».

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Бенин-Сити был столицей Королевства Бенин, ныне входящего в состав Нигерии.

Коллекция британского музея – это лишь небольшая часть артефактов, вывезенных из Королевства Бенин в 1897 году. Всего их было 3-5 тысяч.

Только в Британском музее хранится более 900 экспонатов из Бенина, а в Национальном музее Шотландии – ещё 74. Остальные были распределены по музеям мира.

Среди экспонатов – мемориальные доски, фигурки животных и людей, а также королевские регалии из латуни и бронзы.

[Осапова Эвен, мастер отлива фигур из бронзы]:

«Это наше наследие, мы не видели этих бронзовых скульптур, которые сделали наши предки. Эта бронза – наследие, значит, она очень важна».

Страны, включая Нигерию, Египет и Грецию, а также коренные народы Северной Америки и Австралии, всё чаще требуют вернуть им артефакты.

Нигерия и Германия недавно подписали соглашение о возврате сотен бенинских бронзовых скульптур. После этого Франция также вернула властям Бенина 26 произведений искусства Королевства Дагомея.

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