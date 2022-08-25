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Самая засушливая пустыня мира Атакама покрывается травой и цветами

Самая засушливая пустыня мира Атакама покрывается травой и цветами

Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава..

Дата загрузки: 2022-08-25

Самая засушливая пустыня мира Атакама покрывается травой и цветами
Самая засушливая пустыня мира меняется на глазах. В Атакаме на севере Чили распускаются цветы, зеленеет трава и покрываются листьями кустарники. В этом году здесь ждут обильного цветения, поскольку зимой шли очень сильные дожди.

[Хорхе Годой, смотритель парка Льянос-де-Чалье]:
«Это только начало. Мы ожидаем более интенсивного цветения во второй половине сентября. Сейчас на территории парка можно увидеть кустарники и гвоздики».

Во время цветения в пустыню устремляются туристы. В Атакаме насчитывается 200 видов растений, некоторые из них – эндемики.

[туристка]:
«Последние несколько дней шёл дождь, и мы захотели узнать, появились ли цветы».

Сотрудники Национального парка Льянос-де-Чалье рады гостям. В то же время они предупреждают, что с хрупкой экосистемой пустыни нужно обращаться бережно.

Атакама расположена в Южном полушарии, поэтому весна здесь длится с сентября по ноябрь. После дождей растения запасают влагу на долгие годы. А во время цветения бурно размножаются птицы, ящерицы и насекомые. Этот феномен называется цветущей пустыней.
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