«Мангровый сборщик мусора» очистил леса от 10 тонн отходов

[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей
Дата загрузки: 2022-08-02
[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:
«Я собрал десять тонн, 20 000 фунтов мусора за 117 дней. Это не победа. Я просто хочу привлечь внимание, поскольку это очень много».
Познакомьтесь с самопровозглашённым «мангровым сборщиком мусора». Эндрю Отазо ходит по зарослям Флориды-Кис и собирает отходы уже пять лет.
Находит самые разные вещи: от шприцев и использованных подгузников до мебели и зеркал.
[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:
«Аккумуляторы, бамперы, двери, мебель, зеркала – всё, что угодно».
Однажды Отазо нашёл обломки временного лагеря. А ещё части автомобиля.
[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:
«Если захочу, то могу собрать свой собственный F-150, я нашёл достаточно автомобильных запчастей».
У него одна цель: рассказать людям о загрязнении лесов, которые знает с детства.
[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:
«Я прихожу сюда с 13 лет. Гуляя по мангровым зарослям, я везде видел мусор. Это ключевая экосистема. Я понял, какой ущерб наносят отходы дикой природе».
Ранее, чтобы привлечь внимание к проблеме, Отазо пробежал марафон, неся на спине 15 килограммов мусора. Он также собирал отходы во время фридайвинга.
В основном в мангры приносит мусор, который выбрасывают на улицы в районе Майами. Во время дождей его смывает, после чего он попадает в залив Бискейн.
Отазо говорит, что в первую очередь властям необходимо установить системы мусороуловителей на ливневых стоках.
Короткая ссылка на эту страницу: