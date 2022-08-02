«Мангровый сборщик мусора» очистил леса от 10 тонн отходов

[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:

«Я собрал десять тонн, 20 000 фунтов мусора за 117 дней. Это не победа. Я просто хочу привлечь внимание, поскольку это очень много».

Познакомьтесь с самопровозглашённым «мангровым сборщиком мусора». Эндрю Отазо ходит по зарослям Флориды-Кис и собирает отходы уже пять лет.

Находит самые разные вещи: от шприцев и использованных подгузников до мебели и зеркал.

[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:

«Аккумуляторы, бамперы, двери, мебель, зеркала – всё, что угодно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Однажды Отазо нашёл обломки временного лагеря. А ещё части автомобиля.

[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:

«Если захочу, то могу собрать свой собственный F-150, я нашёл достаточно автомобильных запчастей».

У него одна цель: рассказать людям о загрязнении лесов, которые знает с детства.

[Эндрю Отазо, чистильщик мангровых зарослей]:

«Я прихожу сюда с 13 лет. Гуляя по мангровым зарослям, я везде видел мусор. Это ключевая экосистема. Я понял, какой ущерб наносят отходы дикой природе».

Ранее, чтобы привлечь внимание к проблеме, Отазо пробежал марафон, неся на спине 15 килограммов мусора. Он также собирал отходы во время фридайвинга.

В основном в мангры приносит мусор, который выбрасывают на улицы в районе Майами. Во время дождей его смывает, после чего он попадает в залив Бискейн.

Отазо говорит, что в первую очередь властям необходимо установить системы мусороуловителей на ливневых стоках.

Короткая ссылка на эту страницу: