Атмосферный генератор в Кении производит воду из воздуха

Кенийка Росарио Кисуи набирает воду из ручья недалеко от своего дома. Это единственный источник, который помогает..
Дата загрузки: 2022-08-17
[Росарио Кисуи, жительница Кении]:
«С тех пор, как я сюда переехала, воды не было. Интересно, для чего нужен этот кран. Может, просто вырвать его и выбросить, потому что воды нет».
Нехватка воды – проблема для Кении уже давно. Страна входит в число самых маловодных в мире.
По оценкам ЮНИСЕФ, 9,9 миллиона её жителей пьют воду из загрязнённых источников.
Именно поэтому три кенийки решили создать компанию Majik Water. Она разработала устройство, которое добывает воду из воздуха.
[Бет Койги, глава Majik Water]:
«Эта машина называется генератором атмосферной воды. Она может производить до 500 литров воды (в сутки). А при влажности воздуха выше 60% может выдавать до 700 литров. Она конденсирует водяной пар в атмосфере».
Компания создала уже 20 таких аппаратов. Стоят от девяти до 12 тысяч долларов. После установки вода вырабатывается бесплатно.
Одну из машин установили в школе в пригороде столицы.
[Нельсон Мандела Сафу, учитель начальной школы]:
«Раньше у нас была проблема с гигиеной в школе. Мы мыли туалеты водой, которую покупали у ближайших продавцов. И эту же воду из тех же ёмкостей пили дети. Они часто жаловались на боли в животе. Теперь наши туалеты чистые, и дети тоже пьют чистую воду».
В Кении продолжается экстремальная засуха. 3,5 миллиона человек страдают от острой нехватки продовольствия и недоедания.
Создатели устройства надеются, что вода из воздуха поможет решить проблему хотя бы частично.
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