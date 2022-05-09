«Леди Лобстер» продолжает работать в 101 год

Вирджинии Оливер 101 год. Она живёт в штате Мэн в США и всю жизнь ловит рыбу и омаров, и на пенсию не собирается.



Вирджиния родилась в июне 1920 года и до сих пор живёт на той же улице, где жили её родители. Отец ловил омаров и сардин и продавал местному рыбзаводу. Уже в восемь лет Вирджиния ловила омаров с отцом и старшим братом. У женщины четверо детей, и все –рыбаки. Муж умер несколько лет назад.

Сейчас женщина живёт с 78-летним сыном Максом. Вместе рано утром они ловят омаров. Вирджиния работает с мая по ноябрь три дня в неделю. Местные жители называют её «Леди Лобстер».

В свободное от работы время Вирджиния любит ездить на своём белом автомобиле в продуктовый магазин. По субботам она готовит семейный ужин: печёт бобы и пирожные. Любит ролл с лобстером и майонезом. Дети приходят её навестить.

Когда Вирджинию спрашивают о секрете долголетия, она отвечает: «Нужно просто продолжать идти вперёд, иначе окажешься в инвалидном кресле или ещё где-нибудь».

Вирджиния говорит, что больше всего в своей профессии ценит независимость. Она выходит на промысел только по собственному желанию.

Недавно Вирджиния обновила лицензию на рыбную ловлю и с нетерпением ждёт начала сезона. Она считается старейшим ловцом омаров в штате и, возможно, старейшим в мире

