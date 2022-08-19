Кенийцы используют вместо топлива пластик

«Корогочо» – один из крупнейших районов трущоб в Кении. Находится в столице Найроби. С суахили название..

«Корогочо» – один из крупнейших районов трущоб в Кении. Находится в столице Найроби. С суахили название переводится как «теснота плечом к плечу». Здесь проживает около 150 тысяч человек.

Местное население и так очень бедное. А в последнее время из-за инфляции мало кто может себе позволить купить уголь или дрова для приготовления пищи. Многие переходят на пластиковые пакеты и сумки.

Перис – мать троих детей. Живёт в «Корогочо» последние 20 лет.

[Перис Ньямбура, жительница трущоб]:

«Жизнь тяжёлая. Уголь купить не могу. Готовлю детям, сжигая джутовые мешки, которые нахожу на свалке. Беспокоюсь о здоровье. Начались боли в груди. В этом доме нет окон. Весь дым остаётся внутри».

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В «Корогочо» нет канализации и водопровода. Здесь повсеместно распространяется ВИЧ, а люди страдают от алкоголизма, наркомании и домашнего насилия.

Теперь же проблем добавляет дым от сжигания пластика. Причём, местные кафе тоже переходят на такой вид топлива.

[Моника Ванджиру, владелица кафе]:

«Раньше я готовила на дровах, но когда они стали дорогими, перешла на пластиковые пакеты, поскольку они дешёвые».

Эксперты говорят, что вдыхание дыма от сжигания пластика очень губительно для здоровья.

[Фейт Мухонджа, эксперт в области здравоохранения]:

«Образуется, к примеру, диоксин, который очень опасен и токсичен для человеческого организма. Из-за него повышается риск рака лёгких, кожных сыпей, поскольку он легко всасывается через кожу. Он также может вызвать усталость, головокружение и головные боли».

Топлива в Кении в последние годы стало дороже более чем в два раза. А упаковка джутовых мешков стоит 50 центов. И в зависимости от расхода, использовать её можно до месяца.

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