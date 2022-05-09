Более 2200 дамб в США находятся в аварийном состоянии

Построенная десятки лет назад массивная плотина водохранилища Эль-Капитан в США может удерживать более 136 миллиардов литров..
Дата загрузки: 2022-05-10
Но сегодня это водохранилище на три четверти пусто. Уровень воды намеренно оставили таким низким, поскольку есть опасения, что дамба слишком старая и не выдержит давления.
[Сэмюэль Сантос, житель города]:
«Я бываю здесь с 1989 года. Когда уровень воды был выше, можно было ловить рыбу со скал, под деревьями, в хорошей тени. Это было хорошо, особенно в такой жаркий день».
Но теперь этот рыбак боится, что в случае землетрясения дамба разрушится. Эль-Капитан попала в растущий список американских плотин, которые находятся в аварийном состоянии. Исследование показало, что таких дамб уже более 2200. И это намного больше, чем было всего три года назад.
При этом фактически аварийных дамб, возможно, ещё больше, поскольку некоторые штаты не ведут статистику или не раскрывают подробности о состоянии плотин.
В прошлом году на проекты, связанные с плотинами, федеральное правительство выделило около трёх миллиардов долларов. Однако, как показывают исследования, в ремонте нуждается почти 89 тысяч американских дамб, включая частные и государственные. А на это нужно около 76 миллиардов.
Национальным плотинам в среднем более полувека. И они часто представляют большую опасность, чем предполагалось изначально при проектировании, поскольку под ними были построены дома, предприятия или автомагистрали.
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