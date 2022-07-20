Индиец заправляет свой автомобиль переработанным растительным маслом

Индиец Авинаш, возможно, придумал выход из сложившегося в мире топливного и энергетического кризиса. Свою машину он..

Индиец Авинаш, возможно, придумал выход из сложившегося в мире топливного и энергетического кризиса.

Свою машину он заправляет не бензином, а биодизельным топливом собственного производства.

Он сам химик и инженер. Решил, что лучшим сырьём станет то, что можно легко достать, включая отходы. Речь об использованном растительном масле.

[Авинаш Нараянасвами, владелец автомобиля]:

«Это смесь биодизельного топлива, которое можно сделать из любого вида растительных или животных масел, и даже из отработанного кулинарного масла. Его очень много остаётся в Бенгалуру и других крупных городах по всему миру».

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Авинаш говорит, что его топливо намного дешевле и наносит меньше вреда экологии.

Впервые он задумался об альтернативе бензину около десяти лет назад. Тогда он посетил технопарк в Бенгалуру, который был посвящён биотопливу.

[Авинаш Нараянасвами, владелец автомобиля]:

«Я хотел сосредоточиться на некоторых альтернативных видах топлива… экологически чистых видах топлива».

С апреля следующего года в некоторых регионах Индии начнут продавать 20-процентную смесь этанола с бензином. А в 2025-26 годах продажи этого вида биотоплива расширят на всю страну.

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