Индиец заправляет свой автомобиль переработанным растительным маслом

Индиец Авинаш, возможно, придумал выход из сложившегося в мире топливного и энергетического кризиса. Свою машину он..
Дата загрузки: 2022-07-21
Свою машину он заправляет не бензином, а биодизельным топливом собственного производства.
Он сам химик и инженер. Решил, что лучшим сырьём станет то, что можно легко достать, включая отходы. Речь об использованном растительном масле.
[Авинаш Нараянасвами, владелец автомобиля]:
«Это смесь биодизельного топлива, которое можно сделать из любого вида растительных или животных масел, и даже из отработанного кулинарного масла. Его очень много остаётся в Бенгалуру и других крупных городах по всему миру».
Авинаш говорит, что его топливо намного дешевле и наносит меньше вреда экологии.
Впервые он задумался об альтернативе бензину около десяти лет назад. Тогда он посетил технопарк в Бенгалуру, который был посвящён биотопливу.
[Авинаш Нараянасвами, владелец автомобиля]:
«Я хотел сосредоточиться на некоторых альтернативных видах топлива… экологически чистых видах топлива».
С апреля следующего года в некоторых регионах Индии начнут продавать 20-процентную смесь этанола с бензином. А в 2025-26 годах продажи этого вида биотоплива расширят на всю страну.
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