Пенсионеры в ДР Конго спасают лес, делая топливные брикеты из отходов
Конголезец Бавон Мубаке недавно вышел на пенсию, но отдыхать и не собирался. Бывший госслужащий уже нашёл..
Дата загрузки: 2022-07-14
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Конголезец Бавон Мубаке недавно вышел на пенсию, но отдыхать и не собирался. Бывший госслужащий уже нашёл..
Дата загрузки: 2022-07-14
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Конголезец Бавон Мубаке недавно вышел на пенсию, но отдыхать и не собирался. Бывший госслужащий уже нашёл новое призвание. Он основал в городе Букаву небольшую компанию, которая делает топливные брикеты из отходов и обугленных опилок.
Это и способ заработать, и возможность сохранить драгоценные тропические леса на востоке ДР Конго.
Процесс производства начинается со сбора сырья. Годятся и кукурузные стебли, и листья деревьев, и другие растительные отходы. После сбора сырьё сушат, а потом измельчают.
Не у всех жителей Букаву есть электричество. Многие готовят еду на огне, используя уголь. Его делают из деревьев из близлежащего заповедника, где обитают вымирающие восточные гориллы.
Мубаке продаёт топливные брикеты по 100 конголезских франков, или пять центов США. Это в десять раз дешевле такого же количества угля.
Брикеты делают в Реабилитационном центре для пожилых людей. По сути, это клуб пенсионеров. Компания работает всего три месяца. Выпускает по 2000 брикетов в неделю, поскольку спрос уже большой.
Букаву находится в провинции Южное Киву. За последние 20 лет она потеряла 12% своих лесов. Основные причины – подсечно-огневое земледелие и производство древесного угля.
Но Мубаке надеется, что поможет защитить леса. А свой возраст не считает помехой стремлению к добрым делам.