fb pixel
Телеканал NTD

Цинковая катастрофа: после аварии грузовика с цинком начала массово гибнуть форель

Цинковая катастрофа: после аварии грузовика с цинком начала массово гибнуть форель

Авария грузовика с цинком принесла Перу настоящую экологическую катастрофу. Химическое вещество попало в реку Чильон, загрязнив..

Дата загрузки: 2022-06-22

Цинковая катастрофа: после аварии грузовика с цинком начала массово гибнуть форель
Авария грузовика с цинком принесла Перу настоящую экологическую катастрофу. Химическое вещество попало в реку Чильон, загрязнив воду и убив тысячи особей форели в районе города Канта в центре страны.

[Рональд Еферсон, местный чиновник]:
«Мы предполагаем, что загрязнение произошло из-за цинкового концентрата. Грузовик перевозил 35 тонн этого вещества. Местные жители рассказали нам, как авария на них повлияла. Как мы видим, в Канте образовались цинковые отложения».

Владельцы форелевых ферм говорят, что потеряли почти весь доход.

[Вильфредо Каявилька, владелец форелевой фермы]:
«Посмотрите, как гибнет форель, и это только начало. Уже скоро вся рыба этого сезона начнёт умирать».

При этом министр окружающей среды Перу отметил, что сначала нужно оценить потери. Затем деньги должна будет выплатить компания, которой принадлежал цинк.

[Модесто Монтоя, министр окружающей среды Перу]:
«Компенсация придёт, когда оценят ущерб. После этого владельцам форелевых ферм выделят средства».

Человеческих жертв в результате аварии и загрязнения не зафиксировали. При этом владельцы ферм уверены, что они лишатся рыбы не только в этом сезоне, но также в нескольких следующих.

Отметим, что Перу входит в пять ведущих стран в мире по объёмам производства цинка.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...