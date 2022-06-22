Цинковая катастрофа: после аварии грузовика с цинком начала массово гибнуть форель

[Рональд Еферсон, местный чиновник]:

«Мы предполагаем, что загрязнение произошло из-за цинкового концентрата. Грузовик перевозил 35 тонн этого вещества. Местные жители рассказали нам, как авария на них повлияла. Как мы видим, в Канте образовались цинковые отложения».

Авария грузовика с цинком принесла Перу настоящую экологическую катастрофу. Химическое вещество попало в реку Чильон, загрязнив воду и убив тысячи особей форели в районе города Канта в центре страны.

Владельцы форелевых ферм говорят, что потеряли почти весь доход.

[Вильфредо Каявилька, владелец форелевой фермы]:

«Посмотрите, как гибнет форель, и это только начало. Уже скоро вся рыба этого сезона начнёт умирать».

При этом министр окружающей среды Перу отметил, что сначала нужно оценить потери. Затем деньги должна будет выплатить компания, которой принадлежал цинк.

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[Модесто Монтоя, министр окружающей среды Перу]:

«Компенсация придёт, когда оценят ущерб. После этого владельцам форелевых ферм выделят средства».

Человеческих жертв в результате аварии и загрязнения не зафиксировали. При этом владельцы ферм уверены, что они лишатся рыбы не только в этом сезоне, но также в нескольких следующих.

Отметим, что Перу входит в пять ведущих стран в мире по объёмам производства цинка.

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