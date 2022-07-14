Аномальная жара вызвала пожары в Европе

Жара спровоцировала природные пожары в Европе. Леса горят по всей Португалии. Огонь подбирается к домам людей...

Жара спровоцировала природные пожары в Европе. Леса горят по всей Португалии. Огонь подбирается к домам людей.

В западном районе Лейрия выжгло территорию в 3000 гектаров. На тушение брошены 750 пожарных. Ситуацию осложняют сильный ветер и температура в плюс 45 градусов.

[жительница Лейрии]:

«Здесь, в доме моей сестры всё сгорело дотла, все подъезды. Соседям и моему мужу удалось потушить пламя рядом с домом. Нам никто не помогал. Пожарные и авиация прибыли только сейчас». [житель Лейрии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Пожары бушуют и на юге страны. От огня пострадал популярный курорт Кинта-ду-Лагу. Вся страна приведена в состояние повышенной готовности. На борьбу с огнём брошены почти 3000 пожарных. С воздуха им помогают 23 самолёта.

А это юго-запад Франции. Здесь выгорело 2700 гектаров. Дороги перекрыты, тысячи людей эвакуированы. Пожары тушат 800 спасателей и шесть самолётов.

Синоптики говорят, что жара может усиливаться.

[Франсуа Жобар, синоптик]:

«Последние десять лет волны жары повторяются и приходят чаще. За год бывает до трёх тепловых волн. Но в 70-х-80-х годах такое бывало раз в десять лет».

Несколько пожаров зафиксировали и на западе Испании. Также горят леса на побережье Адриатического моря в Хорватии.

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