Вторая волна жары пришла в Испанию

Палящий зной и почти полный штиль. Испанцы снова изнывают от жары. В западном регионе Эстремадура –..

Палящий зной и почти полный штиль. Испанцы снова изнывают от жары. В западном регионе Эстремадура – выше 42 градусов. Такие температуры здесь бывают в августе, но для июля непривычно жарко.

На юге Испании в Севилье – плюс 41. Это температура в тени, а на солнце – плюс 46. У людей перегреваются смартфоны. К питьевым фонтанчикам очереди. А прогулочные конные экипажи никто не нанимает.

[житель Севильи]:

«Просто ужас. Но мне всё равно нужно работать. У меня дочь, и я должен зарабатывать».

В Барселоне люди с утра идут на пляжи – поближе к морю.

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[турист из Великобритании]:

«Я пришёл сюда часов в девять. А до 12 постараюсь уйти. Если тренироваться здесь в полдень, наверное, можно упасть в обморок».

В Мадриде тоже около 40 градусов. Дети спасаются у фонтанов.

В июне испанцы пережили самую раннюю волну жаркой погоды за последние четыре десятилетия. Теперь горячий воздушный фронт из Северной Африки снова принёс зной.

[Тереса Рибера, министр энергетики Испании]:

«Это второй случай менее чем за месяц. Ожидается, что жара простоит более пяти дней. Высокая температура будет сохраняться и днём, и ночью».

Обычно в такую жару люди включают кондиционеры или вентиляторы. Но испанские власти призвали потребителей меньше пользоваться электричеством. Сейчас в стране почти полное безветрие, и ветрогенераторы не могут вырабатывать достаточно энергии.

Жара добралась и до Великобритании. В Лондоне – плюс 33. Синоптики обещают, что такая погода будет стоять, как минимум, до выходных.

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