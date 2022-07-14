Наводнения вызвали хаос на западе Индии

Наводнения в западной Индии. Здесь несколько дней не прекращаются проливные дожди, реки вышли из берегов, и..

Наводнения в западной Индии. Здесь несколько дней не прекращаются проливные дожди, реки вышли из берегов, и в некоторых районах воды уже по пояс.

Это штат Гуджарат.

[житель города Навсари]:

«В домах больше полутора метров воды, у людей пострадала собственность. У одних из-за наводнения сломался телевизор, у других повреждены кровати, матрасы и диваны. Всё мокрое. У некоторых пострадали запасы зерна и риса. Всё это большие потери».

Во многих домах из-за наводнения нет света. Люди также жалуются, что трудно достать продукты питания.

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А это штат Махараштра, крупный город Пуна.

[жительница Пуны]:

«Мы живём здесь 50 лет, и наш дом никогда не затапливало, а в этом году затопило. Это канализация, и мы вынуждены здесь жить. Но что поделать? Куда нам идти? У нас нет другого дома».

Частично затопило и финансовую столицу Индии – мегаполис Мумбаи. Здесь ливни вызвали транспортный коллапс.

В Индии июль – важный месяц для посадки риса, кукурузы, хлопка, сои и других культур. Обильные осадки в этот период очень важны, хоть и доставляют много неудобств жителям городов.

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