Пожары и жара: Европа изнывает

Вот всё, что осталось от кемпинга на юго-западе Франции, который обычно в это время года был..

Вот всё, что осталось от кемпинга на юго-западе Франции, который обычно в это время года был полон отдыхающих. Лесные пожары в департаменте Жиронда уничтожили почти 21 тысячу гектаров кустарника и деревьев. Огонь полыхает с 12 июля. Эвакуировали около 37 тысяч человек.

Очагов возгорания было два. Один – недалеко от самой высокой песчаной дюны Европы. Как говорят власти, оба пожара сейчас под контролем. Однако ситуация ещё недостаточно стабильна, чтобы люди могли вернуться домой.

А это последствия лесных пожаров в центре Испании. Они полыхают сразу в нескольких регионах. Тушению мешает сильный ветер.

Этот фермер потерял виноградники, которые выращивал более десятилетия, производя уникальное вино.

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[Хесус Сото, владелец виноградников]:

«Огонь – это всегда беда, потому что он убивает всё вокруг. Ощущение ужасное: дым, запах. Чувствуешь, что это конец, полное разрушение».

В этом году по всей Испании уже было выжжено 90 тысяч гектаров территории. Худшие показатели за десятилетие.

С огнём также борются в других странах Европы, включая Грецию и Великобританию. Небывалое бедствие вызвала рекордная жара, которая пришла в регион этим летом.

В европейских столицах от зноя спасаются самыми разными способами. Это Варшава. Местные жители отправились в аквапарки и на общественные пляжи.

В последние дни из-за низкого уровня воды в реке Висла обнажились песчаные отмели.

[Тадеуш Фракевич, житель Варшавы]:

«Раньше всё было по-другому, было немного прохладнее. Люди меняются, и климат тоже».

Польша выпустила предупреждения об опасности, поскольку температура воздуха в некоторых регионах достигла 38 градусов по Цельсию. Кроме того, на юге страны вспыхнул крупный пожар. Огонь уничтожил около 50 гектаров полей и движется в сторону леса.

В итальянском Милане люди тоже пытаются охладиться. Температура воздуха днём достигает 38 градусов. В пяти регионах страны уже объявили ЧС из-за засухи. А в Альпах обрушилась часть ледника, убив несколько туристов.

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