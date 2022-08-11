В Европе из-за жары пересыхают озёра и мелеют реки

Готические арки этого средневекового моста в центре Испании не видели с 56-го года прошлого века. Но..

Готические арки этого средневекового моста в центре Испании не видели с 56-го года прошлого века. Но из-за рекордной жары и засухи водохранилище Сихара опустело на 85%. Теперь здесь спокойно бродят стада овец.

Также почти полностью иссякли запасы водохранилища в Андалусии. А на водохранилище недалеко от Мадрида обнажились руины старинной деревни. Кроме того, рядом с Барселоной из-под воды показалась церковь.

Сейчас испанские водохранилища в общей сложности заполнены только на 40%. Это намного ниже среднего показателя за последние десять лет.

При этом синоптики обещают сухую и жаркую осень.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[житель Испании]:

«Если не будет дождей, если власти не найдут какое-нибудь альтернативное водоснабжение, то наступят мрачные времена».

От жары обмелел и немецкий Рейн. Фрахт подорожал в пять раз. Грузы доставляют с задержкой. Некоторые суда вообще встали на якорь. А те, что ещё ходят, берут на борт в три раза меньше груза.

[Петер Клеребэтс, капитан судна]:

«Обычно под килем два или больше метров. Но сейчас в некоторых местах только 40 сантиметров».

Рейн – важная водная артерия. По реке доставляют различную продукцию – от зерна до угля. По оценкам экономистов, сбой в поставках может снизить экономический рост Германии в этом году на полпроцента.

А это центр Франции. Здесь пересыхает крупный водоём, и гибнет рыба. Подобная ситуация на водохранилище в Сербии. Пересохшее дно также усыпано мёртвой рыбой.

[житель Сербии]:

«В некоторых местах рыба не могла нереститься из-за высокой температуры воды. Мы измерили её, и термометр показал 30 градусов по Цельсию».

Под угрозой оказалось и судоходство по Дунаю – второй по длине реке Европы. Его уже начали углублять, чтобы спасти ситуацию.

Между тем в Великобритании жара вызвала перебои с электричеством. А крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water планирует ввести ограничение на использование воды. Оно будет действовать ближайшие недели, поскольку синоптики обещают жару и длительную засушливую погоду. Компания снабжает водой 15 миллионов потребителей в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Короткая ссылка на эту страницу: