В Европе из-за жары пересыхают озёра и мелеют реки

Готические арки этого средневекового моста в центре Испании не видели с 56-го года прошлого века. Но..
Дата загрузки: 2022-08-11
Также почти полностью иссякли запасы водохранилища в Андалусии. А на водохранилище недалеко от Мадрида обнажились руины старинной деревни. Кроме того, рядом с Барселоной из-под воды показалась церковь.
Сейчас испанские водохранилища в общей сложности заполнены только на 40%. Это намного ниже среднего показателя за последние десять лет.
При этом синоптики обещают сухую и жаркую осень.
[житель Испании]:
«Если не будет дождей, если власти не найдут какое-нибудь альтернативное водоснабжение, то наступят мрачные времена».
От жары обмелел и немецкий Рейн. Фрахт подорожал в пять раз. Грузы доставляют с задержкой. Некоторые суда вообще встали на якорь. А те, что ещё ходят, берут на борт в три раза меньше груза.
[Петер Клеребэтс, капитан судна]:
«Обычно под килем два или больше метров. Но сейчас в некоторых местах только 40 сантиметров».
Рейн – важная водная артерия. По реке доставляют различную продукцию – от зерна до угля. По оценкам экономистов, сбой в поставках может снизить экономический рост Германии в этом году на полпроцента.
А это центр Франции. Здесь пересыхает крупный водоём, и гибнет рыба. Подобная ситуация на водохранилище в Сербии. Пересохшее дно также усыпано мёртвой рыбой.
[житель Сербии]:
«В некоторых местах рыба не могла нереститься из-за высокой температуры воды. Мы измерили её, и термометр показал 30 градусов по Цельсию».
Под угрозой оказалось и судоходство по Дунаю – второй по длине реке Европы. Его уже начали углублять, чтобы спасти ситуацию.
Между тем в Великобритании жара вызвала перебои с электричеством. А крупнейшая британская компания по водоснабжению Thames Water планирует ввести ограничение на использование воды. Оно будет действовать ближайшие недели, поскольку синоптики обещают жару и длительную засушливую погоду. Компания снабжает водой 15 миллионов потребителей в Лондоне и на юго-востоке Англии.
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