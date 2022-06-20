Масштабные пожары охватили Испанию из-за аномальной жары

Масштабные лесные пожары охватили Испанию в результате аномальной жары. В западной провинции Самора дома покинули сотни..

Масштабные лесные пожары охватили Испанию в результате аномальной жары. В западной провинции Самора дома покинули сотни людей. В горах Сьерра-де-ла-Кулебра сгорело более 25 тысяч гектаров леса. Эти места известны богатым биоразнообразием. Здесь обитает одна из крупнейших популяций волков в Западной Европе.

Десятки пожаров вспыхнули в северной провинции Наварра. Там эвакуировали 700 человек из девяти деревень. Также с огнём борются в автономном сообществе Каталония, где зафиксировано 200 очагов возгораний. Уничтожены тысячи гектаров леса.

На тушение огня брошены сотни пожарных, в том числе из Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям Испании. Задействованы вертолёты и самолёты.

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В некоторые городки в провинции Самора уже возвращаются эвакуированные.

[житель Феррерас-де-Абахо]:

«Мы уходили, когда огонь уже подбирался к нам. Было страшно. Полная неизвестность. Огонь отступил, потом вернулся и стал наступать и слева, и справа».

Пожарам предшествовала неделя жары, аномальной для июня. Местами температура поднималась до 43 градусов. Засушливая погода и сильный ветер способствовали распространению огня.

Однако в воскресенье пришли дожди, и температура воздуха резко упала. В итоге площадь пожаров сократилась. Сейчас тушат последние очаги возгораний.

Аномальная жара также охватила Италию, Германию и Францию.

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