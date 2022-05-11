Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Во вторник американских водителей ожидал на заправках неприятный сюрприз. Цены на топливо достигли нового исторического максимума,..
Дата загрузки: 2022-05-11
По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина в розницу составила 4 доллара 37 центов. Это более доллара за литр. Для нации, которая буквально живёт на колёсах, это удар.
При этом от штата к штату цены разные. Например, в Калифорнии за галлон просят 5 долларов 8 центов.
Особенность нынешнего кризиса в том, что в США цены на бензин растут на фоне падения стоимости нефти. Причиной называют инфляцию, а также приближение традиционного сезона отпусков.
В глобальном масштабе также отмечают то, что мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут удовлетворить растущий спрос. Сейчас он такой, какой в последний раз наблюдался два года назад до пандемии.
При этом, несмотря на попытки США и других стран увеличить предложение, некоторые предприятия закрылись на техническое обслуживание, а кое-где произошли незапланированные сбои.
Запасы также сокращаются из-за последствий российско-украинского кризиса.
Обычно весной нефтеперерабатывающие предприятия делают упор на бензин, поскольку вождение активизируется. Однако в последнее время они вынуждены удовлетворять спрос на реактивное и дизельное топливо в США и Европе, поскольку санкции ограничили российский экспорт.
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