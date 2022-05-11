Цены на бензин в США достигли исторического максимума

Во вторник американских водителей ожидал на заправках неприятный сюрприз. Цены на топливо достигли нового исторического максимума,..

Во вторник американских водителей ожидал на заправках неприятный сюрприз. Цены на топливо достигли нового исторического максимума, побив мартовский рекорд.

По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина в розницу составила 4 доллара 37 центов. Это более доллара за литр. Для нации, которая буквально живёт на колёсах, это удар.

При этом от штата к штату цены разные. Например, в Калифорнии за галлон просят 5 долларов 8 центов.

Особенность нынешнего кризиса в том, что в США цены на бензин растут на фоне падения стоимости нефти. Причиной называют инфляцию, а также приближение традиционного сезона отпусков.

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В глобальном масштабе также отмечают то, что мировые нефтеперерабатывающие заводы не могут удовлетворить растущий спрос. Сейчас он такой, какой в последний раз наблюдался два года назад до пандемии.

При этом, несмотря на попытки США и других стран увеличить предложение, некоторые предприятия закрылись на техническое обслуживание, а кое-где произошли незапланированные сбои.

Запасы также сокращаются из-за последствий российско-украинского кризиса.

Обычно весной нефтеперерабатывающие предприятия делают упор на бензин, поскольку вождение активизируется. Однако в последнее время они вынуждены удовлетворять спрос на реактивное и дизельное топливо в США и Европе, поскольку санкции ограничили российский экспорт.

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