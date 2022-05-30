Корги захватили лондонское кафе в преддверии платинового юбилея Елизаветы II

Лондонское кафе открыло двери для собак любимой породы Елизаветы II. Здесь собрались десятки вельш-корги и их..

Лондонское кафе открыло двери для собак любимой породы Елизаветы II. Здесь собрались десятки вельш-корги и их хозяева, чтобы отпраздновать платиновый юбилей королевы.

Елизавета II с детства любит корги-пемброков. Её отец стал первым британским королём, который завёл собаку этой породы. На 18-летие Елизавете II подарили щенка по кличке Сьюзен. У королевы жили более десяти поколений потомков этой собаки.

[гостья кафе]:

«По-моему у королевы Елизаветы II было 30 корги. И я подумала, что неплохо бы дать моему псу королевское имя, поэтому его зовут Джордж». [гостья кафе]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В 2015 году королева перестала разводить корги, чтобы не оставлять их после своей смерти. Последний её пёс этой породы умер четыре года назад.

В честь 50-летия правления королевы была выпущена юбилейная монета с изображением её и корги.

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