Корги захватили лондонское кафе в преддверии платинового юбилея Елизаветы II

Лондонское кафе открыло двери для собак любимой породы Елизаветы II. Здесь собрались десятки вельш-корги и их..
Дата загрузки: 2022-05-31
Елизавета II с детства любит корги-пемброков. Её отец стал первым британским королём, который завёл собаку этой породы. На 18-летие Елизавете II подарили щенка по кличке Сьюзен. У королевы жили более десяти поколений потомков этой собаки.
[гостья кафе]:
«По-моему у королевы Елизаветы II было 30 корги. И я подумала, что неплохо бы дать моему псу королевское имя, поэтому его зовут Джордж».
[гостья кафе]:
«Я люблю королеву и рада, что она отметит юбилей. И мне нравится, что королева держала корги».
В 2015 году королева перестала разводить корги, чтобы не оставлять их после своей смерти. Последний её пёс этой породы умер четыре года назад.
В честь 50-летия правления королевы была выпущена юбилейная монета с изображением её и корги.
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