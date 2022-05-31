Портреты и диадемы британских королев представили в Лондоне

Портреты британских королев представили на выставке аукционного дома Sotheby’s в Лондоне. Экспозиция посвящена платиновому юбилею Елизаветы II.

На картинах изображены Мария Стюарт, недолго правившая Шотландией, королева Виктория, Елизавета I, а также сама Елизавета II.

[Фрэнсис Кристи, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:

«Мы собрали портреты семи королевских особ из государственной и частных коллекций. Это удивительная возможность увидеть всех этих королев в одном зале. Вы также видите то, как менялось представление монарха о себе».

Один из самых ярких портретов посвящён Елизавете I и британскому флоту, разгромившему испанскую Непобедимую армаду. Именно при этой королеве Англия превратилась в могущественную морскую державу.

[Фрэнсис Кристи, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это очень важный образ королевы Елизаветы I. Так она выглядела после той великой победы. Много внимания было уделено её одежде, позе и руке, обращённой к миру. Это королева на вершине своей власти».

Другая экспозиция встречает ослепительным блеском королевских диадем. Здесь их более 40. В том числе – диадема принцессы Дианы, которую она надевала в день свадьбы.

На выставке также представлены книги и рукописные документы, скреплённые подписями монарших особ. Кроме того, в экспозицию включён один из 25 экземпляров Библии, которые использовали во время коронации Елизаветы II.

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