Портреты и диадемы британских королев представили в Лондоне

Портреты британских королев представили на выставке аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Экспозиция посвящена платиновому юбилею Елизаветы..
Дата загрузки: 2022-05-31
На картинах изображены Мария Стюарт, недолго правившая Шотландией, королева Виктория, Елизавета I, а также сама Елизавета II.
[Фрэнсис Кристи, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Мы собрали портреты семи королевских особ из государственной и частных коллекций. Это удивительная возможность увидеть всех этих королев в одном зале. Вы также видите то, как менялось представление монарха о себе».
Один из самых ярких портретов посвящён Елизавете I и британскому флоту, разгромившему испанскую Непобедимую армаду. Именно при этой королеве Англия превратилась в могущественную морскую державу.
[Фрэнсис Кристи, сотрудница аукционного дома Sotheby’s]:
«Это очень важный образ королевы Елизаветы I. Так она выглядела после той великой победы. Много внимания было уделено её одежде, позе и руке, обращённой к миру. Это королева на вершине своей власти».
Другая экспозиция встречает ослепительным блеском королевских диадем. Здесь их более 40. В том числе – диадема принцессы Дианы, которую она надевала в день свадьбы.
На выставке также представлены книги и рукописные документы, скреплённые подписями монарших особ. Кроме того, в экспозицию включён один из 25 экземпляров Библии, которые использовали во время коронации Елизаветы II.
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