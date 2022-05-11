Опасное путешествие: в Атлантическом океане спасли мигрантов из Африки

Этим людям, можно сказать, повезло. Плавать на резиновой лодке по Тихому океану опасно. Африканских мигрантов у..

Этим людям, можно сказать, повезло. Плавать на резиновой лодке по Тихому океану опасно. Африканских мигрантов у берегов испанского острова Гран-Канария спасла береговая охрана.

Здесь 71 человек – 55 мужчин и 16 женщин. Спасённых отправили в порт Аргинегин на Гран-Канарии, где им оказывают первую помощь.

И поток таких путешественников не спадает. Днём ранее два вертолёта испанской береговой охраны спасли у побережья 13 мигрантов. Те в свою очередь сообщили работникам Красного Креста, что изначально их было в три раза больше. Остальные пропали без вести. Скорее всего, утонули.

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Канарские острова, которые принадлежат Испании, находятся примерно в 100 километрах от побережья Марокко. В последние годы для африканцев это популярный способ попасть в Европу.

Вот только доплыть удаётся не всем. В прошлом году в океане пропало без вести 4400 человек. При этом около 20 тысяч добрались до испанских островов живыми.

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