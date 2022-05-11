Опасное путешествие: в Атлантическом океане спасли мигрантов из Африки

Этим людям, можно сказать, повезло. Плавать на резиновой лодке по Тихому океану опасно. Африканских мигрантов у..
Дата загрузки: 2022-05-11
Этим людям, можно сказать, повезло. Плавать на резиновой лодке по Тихому океану опасно. Африканских мигрантов у берегов испанского острова Гран-Канария спасла береговая охрана.
Здесь 71 человек – 55 мужчин и 16 женщин. Спасённых отправили в порт Аргинегин на Гран-Канарии, где им оказывают первую помощь.
И поток таких путешественников не спадает. Днём ранее два вертолёта испанской береговой охраны спасли у побережья 13 мигрантов. Те в свою очередь сообщили работникам Красного Креста, что изначально их было в три раза больше. Остальные пропали без вести. Скорее всего, утонули.
Канарские острова, которые принадлежат Испании, находятся примерно в 100 километрах от побережья Марокко. В последние годы для африканцев это популярный способ попасть в Европу.
Вот только доплыть удаётся не всем. В прошлом году в океане пропало без вести 4400 человек. При этом около 20 тысяч добрались до испанских островов живыми.
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