В Канаде 70 корги вышли на парад в честь Елизаветы II

По одному корги за каждый год правления Елизаветы II. В столице Канады вышли на парад 70..
Дата загрузки: 2022-05-26
[владелица корги]:
«Забавно, когда столько корги собираются вместе. Так мы хотим отпраздновать юбилей королевы».
[владелец корги]:
«Эти собаки очень милые. Благодаря ей каждый день я улыбаюсь. И она очень преданная».
Парад снимут на видео, которое потом отправят в Букингемский дворец.
Великобритания отпразднует платиновый юбилей Елизаветы II в начале июня. В честь него четыре дня будут проходить различные торжества. Ранее в Букингемском дворце сообщали, что некоторые мероприятия посетит и королева.
96-летняя Елизавета II – самый долгоправящий монарх в истории Великобритании. Многие её поданные испытывают к ней самые тёплые чувства.
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