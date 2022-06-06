Четыре дня гуляний в честь королевы: как отмечали британцы

Тысячи британцев и туристов в воскресенье пришли к Букингемскому дворцу, чтобы ещё раз взглянуть на членов..

Тысячи британцев и туристов в воскресенье пришли к Букингемскому дворцу, чтобы ещё раз взглянуть на членов королевской семьи, в особенности на Елизавету II. Монархиня вышла в ярко зелёном наряде, завершив четыре дня общенациональных гуляний.

Соединённое Королевство отмечало знаковую дату – 70 лет королевы на троне. Это платиновый юбилей. 96-летняя Елизавета II правит дольше всех среди британских монархов. А ещё она по этому показателю занимает третье место в мире.

[Джон Бёрли, житель Великобритании]:

«Невероятно, особенно когда они открыли ворота и пропустили нас вперёд. Мы думали, что увидим её только за полмили, но потом нас пропустили прямо сюда. Казалось, что можно протянуть руку и её коснуться. Очень трогательно. Боже, храни королеву».

В воскресенье в Лондоне также состоялся красочный парад, на котором появились военные оркестры, ретроавтомобили, танцоры и знаменитости.

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Впрочем, главной звездой мероприятия, похоже, стал маленький принц Луи – сын герцога и герцогини Кембриджских. Сначала он слишком активно поддерживал участников парада, а затем, очевидно, устал. Посидел на коленях у дедушки, потом у папы, а затем и вовсе удалился с мамой, чтобы никого не отвлекать.

А возле Виндзорского замка прошёл обед в честь королевы. Накрыли около 500 столов, за которые пригласили примерно 3000 гостей. Ещё около 10 тысяч человек устроили пикники чуть дальше.

[Фрэн Мур, участница мероприятия]:

«Мы хотели стать частью этой страницы британской истории, и мы хотели весело провести время, поэтому так нарядились. Мы все выбрали разные костюмы, благодаря чему этот день стал для нас действительно особенным».

Празднования начались в четверг с военного парада, авиашоу Королевских ВВС и зажжения маяков по всей Британии и во всём мире.

4-летний принц Луи стал звездой и в первый день. Его заметили закрывающим уши, когда пролетали истребители.

В дни гуляний принц Гарри и его жена Меган впервые появились вместе на публике в Великобритании с тех пор, как два года назад оставили королевские обязанности. Они присоединились к королевской семье на службе в честь Елизаветы II.

Ранее королева пропустила несколько юбилейных мероприятий из-за «эпизодических проблем с подвижностью».

Чарльз и его жена Камилла посетили юбилейный обед на лондонском стадионе в воскресенье. В целом по всей Великобритании прошло около 16 тысяч уличных вечеринок.

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