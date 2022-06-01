Королевские наряды Елизаветы II представили в Музее мадам Тюссо в Лондоне

Семь нарядов королевы. Эту коллекцию всего на две недели выставили в лондонском Музее мадам Тюссо. Экспозиция..

Семь нарядов королевы. Эту коллекцию всего на две недели выставили в лондонском Музее мадам Тюссо. Экспозиция посвящена платиновому юбилею Елизаветы II. Все экспонаты – копии. Их надевали на восковые фигуры королевы.

Один из нарядов создала правнучка Марии Тюссо, основательницы знаменитого музея. А оригинальное платье разработал британский модельер Норман Хартнелл. Он был портным королевской семьи.

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[Тим Уотерс, директор Музея мадам Тюссо]:«У нас представлено коронационное платье 53-го года, от него идёт переход к мантии со знаком ордена Подвязки и императорской короне».

В музейной коллекции также есть наряд Елизаветы II, созданный специально для музея королевским портным Ианом Томасом. Восковая фигура и платье были посвящены серебряному юбилею правления королевы. Его отмечали в 1977 году.

В числе экспонатов – белое атласное платье 56-го года, а также жёлтое пальто со шляпкой, которые королева надевала несколько лет назад.

По случаю платинового юбилея в музее также обновили наряды на восковых фигурах королевской семьи. На скульптуре Елизаветы белое платье, украшенное кристаллами Swarovski. Оно было создано к бриллиантовому юбилею.

Елизавета II – самый долгоправящий монарх Великобритании и в настоящее время старейший монарх в мире. Королева взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет. Весной ей исполнилось 96. Она планирует посетить несколько праздничных мероприятий, посвящённых её платиновому юбилею.

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